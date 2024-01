¿Sabías que aún hoy en día podemos ver parientes cercanos a los dinosaurios? De acuerdo a investigadores y especialistas, las aves son los animales actuales que más se asemejan a estas criaturas extintas… ¡y viven entre nosotros!

A partir de ese hecho, expertos mexicanos y de otras partes del mundo han creado una nueva exposición que relata este proceso evolutivo. Se llama “Dinosaurios entre nosotros” y está en el Universum. Te decimos de qué trata y cuánto cuesta entrar.

¿Qué hay en la exposición de dinosaurios del Universum?

“Los dinosaurios nunca desaparecieron realmente de la Tierra”, reza el comunicado que informa de esta nueva exposición en el Universum. Y es que, de acuerdo al museo, aunque la mayoría de ellos se extinguieron, dejaron un legado evolutivo visible en las aves.

Foto: Facebook: "Universum, Museo de las Ciencias"

Se trata de una adaptación de la exposición original que estuvo en el American Museum of Natural History de Nueva York. Fue curada por el doctor e investigador Akinobu Watanabe, en colaboración con el North Museum of Nature and Science de Estados Unidos; el Philip J. Currie Museum de Canadá; el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra de España y Museo de las Ciencias de la UNAM.

La expo “mostrará la conexión ininterrumpida entre los dinosaurios que dominaron el planeta durante unos 170 millones de años y las aves modernas”, de acuerdo con el comunicado.

Se divide en 4 secciones:

Nidos , huevos y crías.

, huevos y crías. Huesos, picos y garras .

. Plumas y vuelo.

La nueva era de los dinosaurios.

En cada una encontrarás pantallas interactivas con información de los procesos evolutivos, características que comparten y han heredado, ilustraciones, fósiles de tamaño real, réplicas de nidos y huevos, material audiovisual, proyecciones e, incluso, el último fin de semana de cada mes se dispondrán actividades y talleres especiales afines al tema.

Foto: Facebook: "Universum, Museo de las Ciencias"

Come dinosaurios en el Universum

Expande la experiencia hasta el tema gastronómico. Y no es que puedas probar alitas de Pterodáctilo, pierna al horno de T-Rex o pechuga de Quetzalcoatlus, sino que el restaurante del Universum ha diseñado platillos inspirados en estas criaturas.

Por ejemplo, podrás probar dino nuggets (en forma de varias especies de dinosaurios), dino sopa con pollito, una dino hamburguesa deliciosa, dino galletas e incluso un volcán Paricutín con totopos y chilli beans… ¡delicioso!

¿Dónde está el Universum?

El Museo de las Ciencias de la UNAM, también conocido como Universum, se ubica al sur de la CDMX, en Ciudad Universitaria. La dirección es Circuito Cultural de Ciudad Universitaria s/n, Alcaldía Coyoacán. Está muy cerca del Pabellón Nacional de la Biodiversidad y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

Foto: Facebook: "Universum, Museo de las Ciencias"

“Dinosaurios entre nosotros” se instaló en la planta baja del edificio A. Toma en cuenta que será temporal, desde el 8 de diciembre de 2023 hasta el 7 de diciembre de 2024. Los horarios de funcionamiento son: de miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la exposición de dinosaurios?

La entrada al museo es de $90 pesos por persona. Niños, estudiantes, maestros, adultos mayores con credencial del INAPAM, trabajadores y exalumnos de la UNAM con credencial vigente pagan $80.

Menores de 2 años entran gratis.

Contacto

Más información en su página web: universum.unam.mx

Facebook: “Universum, Museo de las Ciencias”.

Teléfono: (55) 5622 7260.

