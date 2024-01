México es un país muy rico en historia y cultura. Prueba de ello son sus variadas tradiciones, costumbres y sus sitios históricos, entre los que se destacan las zonas arqueológicas, un aspecto turístico del país que es bien conocido a nivel mundial.

Fuera de las magníficas estructuras piramidales como Teotihuacán o Chichén Itzá, en el norte del país existe una serie de cuevas que son consideradas como la zona arqueológica más antigua de México, pues hay registros que comprueban la presencia humana desde hace varios miles de años antes que las primeras grandes civilizaciones en el mundo, como Sumeria o Mesopotamia. Te decimos cuál es y dónde está.

¿Dónde está la zona arqueológica más antigua de México?

Para llegar a esta zona arqueológica tenemos que viajar al norte del país. A una hora en auto desde Monterrey, se encuentra el pequeño pueblo de Villaldama, en un gran valle rodeado de 4 sierras: de la Iguana al norte, de Milpillas al sur, de Santa Clara al este y de Gomas al oeste.

Foto: Facebook "Turismo y Cultura Villaldama 2021-2024"

Este poblado tuvo su auge a finales del siglo XVII gracias a la minería. En ese tiempo, se construyó la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de estilo colonial. Posteriormente, a inicios del siglo XX, se edificó el Palacio Municipal, ambos activos turísticos del municipio.

No obstante, a las afueras de la localidad, en medio de una sierra con cuevas y senderos, se encuentra La Morita II, la que es considerada como la zona arqueológica más antigua de nuestro país.

¿Cuál y cómo es la zona arqueológica más antigua de México?

De acuerdo con Fernando Quijano, director de turismo y cultura de Villaldama, Nuevo León, cuenta que la cueva de La Morita II ostenta este nombramiento debido a un curioso descubrimiento realizado en el suelo de la misma.

Foto: Facebook "Gobierno de Villaldama N.L. 2021-2024"

Dentro, se pueden encontrar pinturas rupestres de colores rojos, amarillos y naranjas (principalmente líneas rectas, onduladas y figuras zoomorfas), petroglifos (grabados en piedra), fósiles y diversas cuevas pequeñas. Hoy en día el acceso no es tan sencillo, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se encuentra investigando el lugar.

Gracias a esos estudios, apenas a inicios de este año, fueron encontrados huesos humanos de un bebé y 2 adolescentes, los cuales tienen entre 2,500 y 3,000 años de antigüedad. También fueron descubiertos textiles, fibras, fragmentos de cestería y utensilios de uso doméstico-ritual.

No obstante, lo que la hace la zona arqueológica más antigua de México es que, según Quijano, en una de las cuevas, los investigadores hallaron pedernales, puntas de flecha, esqueletos, molares de especies extintas y un pedazo de madera que muy probablemente fue utilizado en una fogata.

Foto: Facebook "Turismo y Cultura Villaldama 2021-2024"

Quizá un trozo de madera no sea sorprendente, pero luego de realizarle estudios de carbono 14, se pudo verificar su antigüedad, datada de hace 14,000 años, el hallazgo más antiguo en zonas arqueológicas mexicanas.

¿Cuánto cuesta ir a la zona arqueológica más antigua de México?

La página oficial de Facebook del Gobierno de Villaldama, compartió que, para visitar la cueva de La Morita II, hay recorridos guiados con los siguientes costos:

$50 pesos por persona para locales de Villaldama y niños en general.

$100 pesos para turistas.

Hay únicamente 4 tours por día los fines de semana. Entre semana se necesita previa reservación. Se hacen en los siguientes horarios: de 7:00 a.m. a 9:30 a.m.; de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.; de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.

Foto: Facebook "Turismo y Cultura Villaldama 2021-2024"

Contacto

Para tours y reservaciones, visita el Museo Municipal de Villaldama o su página de Facebook: “Turismo y Cultura Villaldama 2021-2024”.

O al número: (811) 503 7052.

