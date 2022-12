Cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos con visa de turista

¿Quieres viajar a Estados Unidos y visitar los lugares turísticos más emblemáticos de ese país? Pues para lograrlo es necesario que tramites ciertos documentos como el pasaporte mexicano, que puedes solicitar desde la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro, también muy importante, es la visa estadounidense.

Si no tienes pasaporte, debes agendar una cita a través del sitio web de la SRE. Este trámite debe hacerse de manera personal por cada solicitante. También puedes agendar llamando al número 55 893 24827 (CITAS) de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas.

Los costos del pasaporte varían según sea la vigencia de este:

- 1 año: $755 pesos.

- 3 años: $1,470 pesos.

- 6 años: $2,000 pesos.

- 10 años: $3,505 pesos.

Cabe destacar que únicamente los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad (se pedirá documentación que avale la discapacidad) y trabajadores agrícolas (con empleo en Canadá), pueden obtener el descuento del 50% en el trámite del pasaporte mexicano.

Una vez que ya tengas tu pasaporte, es momento de tramitar la visa de Estados Unidos. En Destinos te contaremos cuántas veces podrás entrar al país con este documento.

¿Qué tipo de visa necesito para entrar a Estados Unidos?

Lo primero que hay que mencionar es que Estados Unidos tiene un tipo de visa especifico de acuerdo con las actividades que deseemos realizar dentro de su territorio, por eso debes prestar atención a cuál será el visado que tramitarás, ya que cualquier actividad fuera de lo establecido podría considerarse ilegal y tendrás problemas.

La visa que se necesita para ingresar a Estados Unidos por placer o por negocios es la B1/B2. Este documento te servirá para entrar por vía aérea o vía terrestre al país. La mayoría de las personas tienen permitido una estancia máxima de seis meses.



Foto: Pixabay

Para solicitar la visa deberás llenar el formato DS-160, que está disponible en el sitio web de la Embajada de Estados Unidos. Debes tener a la mano documentos como tu pasaporte y comprobante de domicilio.

Después, deberás crear una cuenta en el sitio del Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para generar tu cita. Considera que el trámite tiene un costo de 160 dólares (3 mil 200 pesos, aproximadamente) y que los menores de 15 años pagan solo 15 dólares. Sin embargo, es muy probable que tengas que esperar alrededor de un año para encontrar espacio.

Tras acudir a una entrevista, el cónsul te informará si tu solicitud fue aceptada o rechazada. En caso de una respuesta positiva, tu visa será entregada en unas semanas en la oficina de DHL que elijas.

¿Cuántas veces puedo viajar a Estados Unidos como turista?

Al momento de llegar a la frontera, los agentes migratorios se encargarán de revisar tus documentos y ellos serán los que determinarán el tiempo de estadía que podrás pasar con base en lo que respondiste a través del formulario I-94, el cual está disponible en la página web de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México.

Te aclaramos que no existe ninguna regla que establezca cuánto tiempo debe esperar una persona para volver a ingresar al país después de una visita al mismo. Sin embargo, el permanecer por mucho tiempo y/o viajar muy seguido podría levantar las sospechas de las autoridades, ya que tienen registro de cada entrada y salida que realizamos, por lo que quizá podrían querer hablar contigo la próxima vez que viajes. No te preocupes, si no tienes nada que esconder, no tendrás problema.

