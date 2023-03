¿Cuándo es el megapuente de marzo?

Iniciamos el tercer mes del año y todos ya necesitamos un pequeño descanso para reponer las pilas este 2023. Afortunadamente nos acercamos al megapuente de marzo, y hoy en Destinos te vamos a decir cuándo es, para que comiences a hacer planes.

Entre los días de descanso obligatorio y las vacaciones adicionales que entraron en vigor este año, parece que el 2023 nos tiene preparados muchos días para poder relajarnos de la rutina habitual. Conoce todos los puentes que nos esperan.



Imagen: Pexels

El megapuente de marzo 2023

Marzo tiene marcado como día de descanso obligatorio el tercer lunes del mes en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, por lo que este 2023 el día libre para todos los trabajadores y estudiantes será el próximo 20 de marzo.

Pero si eres estudiante podrás disfrutar de un megapuente. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos tendrán libre el viernes 17, el cual está marcado como "descanso de carga administrativa". Dicho día se sumará al 20 de marzo por lo que los estudiantes tendrán cuatro días para poder relajarse o salir a pasear fuera de la ciudad.



Imagen: Unsplash

Días de descanso obligatorio en 2023

Si no tienes oportunidad de salir en marzo, no te frustres, pues tienes tiempo para empezar a planear unas buenas vacaciones, pues este año tenemos descansos obligatorios marcados por la ley.

No importa si no eres estudiante, hay días obligados para descansar. De hecho, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, si tienes que laborar en un día de feriado oficial, tu paga será del triple, así que no lo olvides y defiende tus derechos.

Los días de descanso obligatorio marcados por la ley son:

- 20 de marzo: cae en lunes y se celebra el Natalicio de Benito Juárez.

- 1 de mayo: cae en lunes y se celebra el Día Internacional del Trabajo.

- 16 de septiembre: cae en sábado y se celebra el Día de la Independencia de México.

- 20 de noviembre: cae en lunes y se celebra el Aniversario de la Revolución Mexicana.

- 25 de diciembre: cae el lunes y representa el último puente oficial del 2023 debido a la celebración de la navidad.

Días de descanso no oficiales en 2023

Pese a que hay algunas fechas que no están oficialmente marcadas dentro de la ley, este año también se suman diversos días festivos que muchos podrán disfrutar, por ejemplo:

Semana Santa que, en 2023, corresponderá a la semana del 3 al 7 de abril. Y, en el caso de los estudiantes de educación básica, también podrán gozar de la semana de pascua, del 10 al 14.



Imagen: Pexels

Y para que comiences a planear unas vacaciones familiares, te dejamos, además, algunas fechas que seguramente te ayudarán a desconectarte de la rutina. De acuerdo con la SEP, los próximos días de descanso que podrán gozar los alumnos son:

- 31 de marzo: Junta de consejo técnico escolar

- 5 de mayo: Batalla de Puebla

- 15 de mayo: Día del maestro

- 26 de mayo: Junta de consejo técnico escolar

- 30 de junio: Junta de consejo técnico escolar

