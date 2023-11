Las vacaciones de invierno se están acercando, no pierdas el tiempo y comienza a planear tu viaje para finalizar 2023. Y, si no tienes oportunidad de hacerlo en esta ocasión, entonces, no te olvides de incluir, en tus propósitos de año nuevo, visitar alguno de los destinos más hot de Latinoamérica.

Nos acercamos a una de las temporadas altas más fuertes para el turismo. En 2023 se espera que los destinos más atractivos de América Latina sean visitados por su respectivo mercado doméstico, pero también los extranjeros llegarán para enamorarse de toda la esencia latina.

“Ya no es como antes cuando se necesitaba ahorrar, porque hoy por hoy la oferta es tan amplia que viajar es accesible para los diferentes gustos y necesidades de la mayoría de las personas”, asegura Mar Carreón, Directora de Investigación Cultural y Estrategia en Another Company, agencia de relaciones públicas y consultoría, durante el webinar “Updating the Boarding Pass”.

Según lo anterior, actualmente los viajeros se inclinan por destinos de su región, apreciando su atractivo por los innumerables paraísos culturales y naturales que ofrecen. Como ejemplo, el 86% del turismo realizado en Latinoamérica en 2022 fue doméstico, consolidando el interés y preferencia por estos destinos, de acuerdo con datos de Euromonitor, empresa de investigación de mercado.

Los 5 países y sus destinos que serán tendencia de viaje

De acuerdo con el análisis, estos serán los 5 países más atractivos para realizar viajes en Latinoamérica.

Argentina

Con un 70% de turismo doméstico, Argentina ha mantenido una afluencia significativa en sus ciudades principales: Buenos Aires y Mendoza. Los datos reflejan que el 11% de las visitas provinieron del extranjero, con Brasil, Chile, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay liderando las estadísticas.

Imagen: Archivo El Universal

Brasil

Brasil se mantiene como un destino de gran atractivo con el 95% del turismo siendo doméstico. Río de Janeiro, São Paulo y Florianópolis destacan como los lugares más visitados. Las cifras del turismo extranjero reflejan la preferencia de visitantes de Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguay y Uruguay.

Colombia

Este país muestra un 92% de turismo local, con Bogotá, Medellín y Cartagena como los favoritos. Aproximadamente solo el 3% de las visitas provienen del extranjero.

México

Nuestro país no podía faltar en esta lista. Según los datos de la consultora, México registra un 81% de turismo doméstico, pero también ha mantenido una posición atractiva en el turismo regional con destinos destacados como Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen y Puerto Vallarta, por lo que las visitas extranjeras muestran la preferencia de los turistas de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Reino Unido y Brasil.

Leer también: El puente colgante de un pueblo mágico, no apto para nerviosos

Tendencias de viaje en 2024

Según los especialistas, los turistas latinos continúan mostrando una gran preferencia por los destinos locales de su país, pues aunque mantienen su interés por el turismo internacional, demuestran una creciente inclinación hacia los encantos y experiencias que ofrece su propio territorio.

Como reflejo de lo anterior, una encuesta realizada por Hilton e Ipsos, concluyó que las personas planean gastar menos en viajes en 2024, por lo que los destinos locales podrían ser la mejor opción.

Imagen: Unsplash

Por otra parte, la encuesta reveló que en México la mayoría de las personas asegura que el motivo más importante para viajar en 2024 será descansar y recargar energía (62%), con el descanso a la hora de dormir como prioridad número uno, seguido de volver a conectar con la familia y los amigos (45%) y conocer culturas diferentes (40%).

El informé destacó que los viajeros también buscarán experiencias hiperpersonalizadas según sus necesidades; y que su elección de destino estará relacionada con la gastronomía, la cultura y las conexiones, dado que cada vez le dan más importancia a la compra de experiencias sobre la de artículos.

Leer también: Cuánto cuesta la entrada a Wonka's Magical World en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters