Consejos de Profeco para elegir paquetes de viaje todo incluido

Hay quienes buscan viajar por la libre: a su ritmo y explorando ellos mismos lugares que, tal vez, no sean los más turísticos. Hay otros que prefieren comprar

un paquete todo incluido por muchas razones. Si eres de estos últimos, debes estar alerta y no confiarte del todo, pues las estafas o el incumplimiento de las condiciones es común en estos casos. Así que no está de más que hagas caso de las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según lo que estés buscando, los proveedores pueden ofrecerte desde transportación y hotel hasta alimentación y tours de manera que tú sueltes el control y goces tus vacaciones. Pero antes de contratar sus servicios, vale la pena que consideres algunos puntos.

¿Conviene un paquete todo incluido?

De acuerdo con la Profeco, la modalidad de viaje "todo incluido" surgió en 1970 y, de manera general, la compra abarca la transportación terrestre o área, el hospedaje y los alimentos.



Imagen: Pixabay

Este tipo de paquetes pueden ser muy atractivos, en especial si se contratan con tiempo, pues pueden representar un ahorro de entre 20% y 30% en comparación con los servicios adquiridos por separado.

La principal ventaja de los paquetes todo incluido es que contemplan todos los gastos, por lo que te puedes ceñir a un presupuesto. Pero no es para todos, pues una de las desventajas es que quita movilidad a los turistas, pues si salen del hotel perderán los beneficios.

Al final, lo más importante es planear el tipo de vacaciones que quieres disfrutar y después armar un presupuesto pues, incluso en los paquetes todo incluido, encontrarás categorías: económico, intermedio o de lujo. Por lo que debes comparar los precios y condiciones de diversos proveedores.

Recomendaciones al contratar paquetes de viaje todo incluido

-No te dejes engañar, antes de contratar pon atención a lo siguiente:

-Lee con calma lo que dice el contrato y pregunta por todo aquello que no te quede claro.

-Una vez que hayas entendido bien las condiciones incluidas en el servicio, evalúa y analiza si te conviene lo que te ofrecen. No te olvides de comparar con otras opciones.

Si vas a contratar alguna empresa que encontraste en internet, antes de realizar cualquier transacción, corrobora que cuente con domicilio fijo, correo electrónico y número telefónico fijo. Y guarda las capturas de pantalla como comprobantes en caso de una demanda.



Imagen: Pixabay

-Cuando se trate de alguna cadena grande, verifica que estás consultando la información en la página correcta; pues se crean sitios falsos que roban la identidad de empresas serias para engañar a los usuarios.

-Antes de aceptar, revisa bien cuál es el precio total que pagarás al final de la transacción y que esté en pesos mexicanos. Considera dentro de tu presupuesto algunos gastos adicionales: compras, algún recorrido o una cena fuera del hotel o algún imprevisto que pueda surgir.

-Pon atención a los detalles, los días (y, sobre todo, las horas) de llegada o salida, los alimentos incluidos: todo debe estar especificado.

-Pregunta cuáles son las condiciones de reembolso.

-Finalmente también puedes ingresar al Buró comercial de Profeco para conocer si el proveedor ha tenido quejas y los principales motivos de éstas.

Si después de haber contratado la compañía no respeta lo prometido, acude a la delegación de la Profeco o llama al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 desde Ciudad de México y área metropolitana, y al 800 468 8722, desde el resto del país).

