Conoce 5 de las aerolíneas más raras del mundo

Estos emprendimientos parecían buenas ideas. Algunos se llevaron a cabo, aunque duraron muy poco tiempo, y otros jamás despegaron. ¿Sabías que Hooters tenía sus propios aviones o que existió una compañía exclusiva para judíos y cristianos? Conoce algunas de las aerolíneas más raras del mundo.

Pet Airways

¿Miau is in the air? De acuerdo con el estudio “Las 5 peores aerolíneas pet-friendly”, realizado por la empresa HonestPaws, dedicada a la venta de CBD para perros, gatos y caballos, entre 2010 y 2020, alrededor de 250 mascotas murieron durante o después de un vuelo en Estados Unidos, otras 20 se extraviaron y unas 170 más sufrieron algún tipo de accidente. Esta información viene del Departamento de Transporte de EEUU.

La verdad es que, al pasar de los años, las condiciones de viaje han mejorado para estos pasajeros peludos. Sin embargo, en décadas anteriores, estas cifras eran aún mayores, por eso, en 2009 se fundó Pet Airways, una aerolínea con base en Florida, exclusiva para michis y lomitos.

La compañía garantizaba un vuelo placentero, libre de temperaturas extremas y oscuridad, a cambio de comodidad, aire fresco y un ambiente controlado y agradable, monitoreado por sobrecargos entrenadas para cuidar a sus “pawsengers”.

Pet Airways solo operaba 12 rutas dentro de EEUU y sus tarifas iban de los 150 a los 1,200 dólares, según el tamaño del pasajero peludo.

Lee también: 10 curiosidades sobre las cajas negras de los aviones

Esta utopía de bienestar para mascotas en el aire, desafortunadamente sobrevivió hasta 2013, por pérdidas económicas. En 2018 reintentaron remontar el vuelo pero fracasó. Su página web pareciera seguir activa y sus redes sociales dejaron de actualizarse en 2020.

Hooters Air

Al dueño de la cadena de restaurantes, más famosa por la vestimenta de sus meseras que por sus alitas, se le ocurrió abrir su propia compañía aérea, ¿por qué no?, Hooters Air.

Con sede en el aeropuerto de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, la aerolínea de bajo costo comenzó a operar en marzo de 2003 con 7 aviones. Volaba a Las Vegas, Denver, Orlando, Atlanta, Baltimore, Fort Lauderdale y a Nassau, en Bahamas. Su principal mercado eran jugadores de golf.

A la tripulación se unían dos ‘hooters girls’ quienes se encargaban de recibir a los pasajeros, hacer trivias y juegos. Su labor era más de animadoras que de sobrecargos.

Debido al alza de la turbosina, después del azote de los huracanes Rita y Katrina, Hooters Air cerró en 2006.



The Lord’s Airline

Irónicamente, The Lord’s Airline nunca recibió la bendición de Dios: jamás despegó. Se fundó en 1985 para desaparecer en 1987, cuando no pudo obtener una licencia de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Tenía un solo avión, un DC-8. Pretendía operar tres rutas desde Miami; sus principales destinos serían Tel Aviv y Jerusalén.

A diferencia del resto de las aerolíneas, esta no serviría alcohol a bordo ni proporcionaría otro tipo de películas que no fueran religiosas. La cabina estaría impregnada de un ambiente judeocristiano, con ejemplares del Toráh y la Biblia en cada asiento, en vez de revistas.

MGM Grand Air

Una experiencia de ultralujo. Su dueño era el millonario Kirk Kerkorian, propietario de casinos y hoteles en Las Vegas.

Inició vuelos en 1987, de Los Ángeles a Nueva York. Aunque sus aeronaves tenían capacidad para 100 pasajeros, únicamente se admitían 33, adaptando los espacios para ofrecer gran comodidad y servicios de gama alta, como pequeñas salas de juntas y un bar de pie.

Se dice que las llaves de los baños estaban bañadas en oro de 14 quilates; los asientos de terciopelo en tonos vino y azul oscuro eran giratorios y había cortinas doradas para tener privacidad en ciertas filas.

No tenías que formarte para documentar ni había que recoger la maleta en la banda de equipaje, de todo eso se encargaban de todo. También ofrecían servicio de limusina. Por eso, es considerada una de las aerolíneas más raras del mundo.

A bordo servían champaña y vinos finos sin escatimar nada.

Ante la llegada de empresas que ofrecían jets privados, MGM Grand Air se fue a pique, y en 1995 fue vendida.



Smokers Express

La FAA prohibió fumar a bordo de los aviones a principios de los noventa. Pero dos empresarios decidieron llevarle la contraria y fundaron, en 1993, la aerolínea Smokers Express, una especie de club privado en el cielo, cuya membresía costaba 25 dólares, exclusiva para mayores de 21 años.

Tendría su base en el aeropuerto de Titusville en Florida. Uno de sus atractivos sería servir cortes, hamburguesas y, por supuesto, cigarros sin costo adicional.

Sin embargo, al año de haber sido anunciada, y después de vender 5,000 membresías, la aerolínea aún no conseguía la licencia correspondiente y, ni siquiera, el avión.

En 2006, un empresario y fumador empedernido (30 cigarros diarios) intentó relanzar este proyecto con el nombre de SmintAir, pero no pudo reunir el capital necesario. Jamás emprendió el vuelo.

Con información de agencias y El Tiempo/Colombia/GDA

Lee también: ¿Cuánto gana un sobrecargo? 10 cosas que no sabías sobre este trabajo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters