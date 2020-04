Esta cuarentena ha hecho que nuestro hogar se convierta en un centro fitness, cultural y de recreación.



Para esta Semana Santa (ya sabemos que no son vacaciones normales) te proponemos otras actividades para sobrevivir a la cuarentena.

Casa del Lago Virtual

Este centro cultural de la UNAM ubicado en el Bosque de Chapultepec constantemente realiza exposiciones artísticas, cinematográficas y musicales, además de interesantes talleres.



Si por ciertas circunstancias no has podido visitar la Casa del Lago, ahora es cuando, ya que no deberás salir de tu casa y en la hora que te sea mas conveniente.

Foto: Facebook Casa del Lago UNAM



"Visita" la recreación en 3D la Casa del Lago Vitual. Podrás conocer sus pasillos, instalaciones, salas e incluso sus exposiciones y proyectos artísticos. Para recorrer la casa solo debes ingresar a casadellago.unam.mx/encasa

En estas fechas de contingencia, la Casa del Lago te invita a participar en su “Concurso de carteles digitales Covid-19: ¿Qué nos toca?”, que consiste en crear un cartel digital que lleve a la reflexión sobre esta pandemia.



Podrás dibujar ideas relacionados con los cambios que ha traído la pandemia, ya sean culturales, sociales, económicos o políticos.



Si eres de los interesados en participar, tienes hasta el 14 de abril para mandar tu dibujo. Consulta este sitio https://bit.ly/concursocovid19 y llena algunos datos que se solicitan. Los mejores carteles serán exhibidos en las rejas de Casa del Lago Virtual. Hay dos categorías: infantil y juvenil (entre 6 y 14 años) y adultos (mayores de 15 años). Habrá premios y los resultados serán anunciados el 20 de abril.

Autocinema Coyote desde tu casa

Para esta opción debes tener un poco más de suerte, ya que Autocinema Coyote ha hecho una iniciativa llamada #AzoteasCoyote para proyectar las películas en departamentos o edificios de la Ciudad de México en diferentes colonias. El punto, es que las personas que vivan cerca de ellos distruten las pelis desde su ventana, balcón o azote. Estas se proyectan de forma inesperada.

Foto: Facebook Autocinema Coyote



Si tu colonia es una de las afortunadas, el audio lo deberás sintonizar desde una radio en la estación 98.1 en frecuencia modulada.



Nomina tu colonia. Si quieres que se proyecten algunas cintas cinematográficas cerca de donde vives, debes mandar un mensaje a infoautocinemacoyote.com o también a través de sus redes sociales. Cerca de tu vivienda, de preferencia, debe haber un conjunto edificios, ya sea de departamentos u oficinas.

Documental Coachella

Dado a que el Festival de Arte y Música de Coachella se pospuso este año por la pandemia del coronavirus, el 10 de abril (mismo día que iniciaba el evento), es decir, mañana sábado, se estrenará el documental “Coachella: 20 Years in the Desert”.



El filme se transmitirá gratuitamente a través del canal de YouTube de Coachella. En el documental se cuentan historias a través de 20 ediciones, se recuerdan presentaciones memorables y hay entrevistas con varios artistas que han participado en el festival.



Verás a Kanye West, Daft Punk, Madonna, Pixies y Radiohead, entre muchos más.



Las nuevas fechas para la realización del festival son el 9 y 16 de octubre de este año. Coachella dura dos fines de semana.

Carmina Burana

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo retransmitió su presentación de Carmina Burana en su Facebook: Orquesta Sinfónica de la UAEH.



Este concierto contó con más de 80 músicos y 200 voces integrantes del Instituto de Artes de la UAEH y del Coro Esperanza Azteca Hidalgo. Todo esto bajo la dirección del director Gaetan Kuchta.

foto: Facebook Orquesta Sinfónica de la UAEH



Aunque la retransmisión fuese el pasado lunes, aún permanece el video en su red social para verlo. Dura ura una hora aproximadamente. Durante la contingencia sanitaria la orquesta transmitirá sus conciertos más memorables los lunes, miércoles y viernes a través de Facebook.



Carmina Burana es considerada una de las obras de música clásica más emblemáticas del siglo XX y fue escrita por el compositor alemán Carl Orff.

Clases de baile

Si siempre has querido ir a clases de baile pero no logras hacerlo por falta de tiempo, dinero u otras circunstancias, aprovecha esta cuarentena y aprende en el Centro Cultural Tajín.



En su página https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/ proyectarán diversas clases de baile. Los sábados hay jazz, blues, balboa, charleston y salsa. Mientras que los domingos podrás aprender tango.

Extra

Recorridos por mares y cenotes

A través del canal de YouTube de la Subdirección de Arqueología Subacuática INAH se pueden ver un par de videos en los que se exploran los cenotes de la Península de Yucatán, así como otros puertos de México y mostrar su arqueología subacuática.



Estos videos tiene como fin el difundir el conocimiento y conservación de toda actividad humana debajo del agua que tenga carácter histórico, cultural o arqueológico.