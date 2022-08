Cascadas petrificadas de Hierve el Agua: costo de entrada en 2022

Por si no estabas enterada o enterado, Hierve el Agua está de regreso. Después de lo que parecía ser un cierre definitivo, las cascadas petrificadas volvieron a abrir, con nueva ruta y precios.

Por más de un año y medio las cascadas petrificadas de Oaxaca cerraron debido a que los pobladores de San Lorenzo Albarradas acusaron que los beneficios económicos los acaparaban agencias de viajes y grupos políticos. No obstante, debido a que Hierve el Agua es la principal fuente de ingresos, los habitantes del pueblo de San Isidro Roaguía reabrieron el lugar pese a que no cuentan con el apoyo del Gobierno del estado.

Ahora, Hierve el Agua vuelve a ser uno de los atractivos naturales más populares de Oaxaca y de México, puesto que es una maravilla natural única en su tipo en el país.

Cómo son las cascadas de Hierve el Agua

Desde hace miles de años se han ido formando estas cascadas, debido al alto contenido de minerales, en especial el carbonato de calcio. Aquel efecto de velas escurridas se debe gracias a que el agua de la montaña entra en contacto con el aire.

Foto: iStock

El agua es cristalina y de color turquesa cuando hay temporada de sequía. En lluvias, el tono se vuelve verdoso, debido a las sales y minerales que contiene. No está prohibido nadar en sus pozas. Sin embargo, se recomienda no hacerlo para que no se contamine.

Su nombre no se debe a que las aguas de manantial estén en hervor. Más bien, su temperatura oscila entres los 22 °C y 25 °C. El origen del nombre, Hierve el Agua, se debe al efecto burbujeante de los nacimientos de agua, provocado por los gases minerales de la montaña.

En el lugar vas a encontrar tres cascadas: la más alta alcanza una altura de 60 metros. Dos tienen una caída vertical y, la tercera, el Anfiteatro, es diagonal. Esta última es la zona donde están las albercas naturales, y una de ellas es un espejo de agua infinito en la orilla del barranco.

Foto: iStock

La nueva ruta para entrar a Hierve el Agua

Las cascadas petrificadas están enclavadas en las montañas, entre la Sierra Mixe y la Sierra Norte de Oaxaca, en el municipio de San Lorenzo Albarradas. Están a solo hora y media por carretera del centro histórico de Oaxaca.

Para llegar a Hierve el Agua hay dos opciones. La primera te lleva al municipio de Mitla. Ahí encontrarás camionetas que van directamente hacia las cascadas. El costo del pasaje sencillo es de $75 pesos por persona.

La segunda opción, si llevas tu carro, es conducir hacia Mitla y después dirigirte a Xaagá. Cuando llegues ahí, necesitas tomar un camino de terracería que te llevará hasta tu destino. Cabe mencionar que te cobrarán $15 pesos adicionales en Xaagá, con el fin de mejorar la carretera.

Cuánto cuesta visitar Hierve el Agua en 2022

La entrada a Hierve el Agua tiene un costo de $50 pesos por persona. Los días de servicio son de lunes a domingo, de 9:00 am a 7:00 pm.

En caso de que quieras hospedarte en Hierve el Agua, puedes rentar una cabaña en el área. Incluye todos los servicios y la tarifa es de $200 pesos por persona.

Foto: iStock

También cuentan con un área de camping, la cual cuesta $50 por persona por día. Muchos turistas prefieren esta opción debido a que puedes tomar fotos increíbles al atardecer, las estrellas durante la noche (cuando no llueve) y el amanecer en las montañas. Hay que aclarar que está prohibido volar drones dentro del lugar.

Después de la entrada a las cascadas petrificadas hay una zona de vendimia con algunos restaurantes.

La touroperadora Oaxaca by Locals ofrece dos recorridos a Hierve el Agua. El primero es el más sencillo, $730 por persona. Incluye transporte de ida y vuelta desde y hacia la ciudad de Oaxaca, entrada a las cascada y una degustación de mezcal en El Rey de Matatlán.

Foto: iStock

La segunda alternativa cuenta con más destinos: Hierve el Agua, Árbol del Tule, Teotitlán del Valle, zona arqueológica de Mitla y degustación de mezcal. El precio es de $730 pesos, pero no incluye la entrada al Tule, Mitla ni Hierve el Agua.

Contacto:

Sitio web: oaxacabylocals.com

Facebook: Oaxaca by locals

Instagram: @oaxacabylocals



