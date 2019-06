Busca vuelos baratos como lo hacen los expertos en viajes

Para buscar vuelos baratos, lo primero y más importante que debes tener en cuenta es la flexibilidad. Mientras más dispuesto estés a modificar tus fechas y rutas, mayor probabilidad hay de ahorrar. Dicho esto, te dejamos una lista de tips que los expertos en viajes utilizan al hallar vuelos económicos.

Antes de comenzar, te sugerimos que en la investigación previa a tu viaje uses metabuscadores: plataformas en línea que comparan sitios entre diversos sitios web de reservaciones y te muestran los más baratos. Es decir, son buscadores de buscadores. Entre estos se encuentra Google Flights, Kayak, Kiwi, Viajala o Momondo.

1. Anticipación. “Hace tiempo, un grupo de personas muy listas encontraron que los viajeros de negocios tienden a planear sus reuniones de último minuto y tienen poca flexibilidad de viaje. Así que, mientras las aerolíneas toman ventaja de este tipo de pasajeros, un turista bien organizado puede beneficiarse de la situación”, explica Fabio Brunelli, country manager para México de Kayak. La anticipación mínima sería de 14 o 21 días antes de tu partida.

Foto: iStock

2. Frecuentemente, los aeropuertos que conectan un mayor número de destinos presentan tarifas más bajas en vuelos de larga distancia. Esto se debe a que existe un nivel de competencia muy amplio. Por ejemplo, los aeropuertos de Los Ángeles y Atlanta se encuentran entre los mejor conectados del mundo; muchas aerolíneas internacionales de bajo costo llegan hasta ellos, cuenta la blogger de viajes Lizeth Castillo.

Es decir, si viajas hacia un destino europeo, asiático o africano, podría resultar más barato hacer una escala (armada por ti mismo) en esos aeropuertos norteamericanos, en lugar de volar directamente desde el AICM. Por supuesto, verifica que, al sumar el vuelo de tu ciudad de origen hacia el punto de escala, el precio final no sea igual o mayor que la tarifa que hubieras pagado originalmente.

Si buscas con fechas flexibles, a principios de agosto encuentras vuelos entre Los Ángeles y Londres por 10 mil 459 pesos; a esto tendrías que agregar seis mil 802, como mínimo, para hacer tu conexión. En cambio, un vuelo entre CDMX y Londres en ese mismo rango de fechas te sale en 21 mil 865 pesos, con una escala. Ahorrarías cuatro mil 604 pesos.

Foto: iStock

3. Elimina tus datos. Por medio de las cookies, los sitios web de reservaciones son capaces de rastrear los destinos que te interesan y mostrarte ofertas un poco más caras. Esto puede mermar tu posibilidad de ahorro en cuestión de minutos. La recomendación es borrar tus cookies con mucha frecuencia; si es posible, cada dos o tres búsquedas que hagas, sin importar que cambies de página.

4. Días y horas perfectos. Thomas Allier, CEO de Viajala, asegura que lo mejor es salir de viaje y volver en martes, por la baja demanda. Coincide Fabio Brunelli y añade que, para destinos nacionales, es más barato partir en sábado. Según Almundo.com, cerca de la una de la mañana las aerolíneas actualizan sus asientos, poniendo ofertas de última hora; así que ese es un gran momento para comprar.

5. Lee bien. Durante tu investigación previa, compara únicamente los precios finales y fíjate muy bien qué ofrecen exactamente: maleta de 25 kilos, oportunidad de hacer cambios, cancelaciones o la selección de asientos. El buscador Viajala dispone de un filtro para hallar vuelos que ya contemplan equipaje.

6. “Caza” ofertas. Hay sitios web dedicados a facilitarte la tarea, por si decides no quedarte en casa en el último minuto. Vuela a la Vida es uno de ellos; monitorea los mejores precios disponibles y con frecuencia encuentran “tarifas error” publicadas por las aerolíneas. Esta empresa asegura que las mejores ofertas para el verano suelen salir a finales de julio y principios de agosto, con destinos nacionales, europeos o sudamericanos.

Foto: iStock

7. Aprovecha las escalas. Si tú mismo armas tus conexiones, tienes la posibilidad de convertirlas en otro destino y ampliar tus vacaciones, recomienda Lizeth Castillo. Si tienes que pasar por Los Ángeles, quédate ahí un par de días y visita Disneyland, por ejemplo.

8. Para hallar precios bajos, hay viajeros que compran vuelos dirigidos hacia destinos que no les interesan, pero hacen escala en el sitio que buscan. Es decir, abordan vuelos que van entre un punto A y C, pero ellos se quedan en el B. Ya existen páginas web que te ayudan a encontrar oportunidades así, como Skiplagged. Sin embargo, el truco tiene riesgos: no te permite documentar y solo funciona con viajes de ida. Aunque no es ilegal, se considera poco ético en la industria.