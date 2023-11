Las Vegas busca convertirse en el ‘Mónaco de América’ durante la penúltima fecha del calendario 2023 de la Fórmula 1. La ciudad se prepara para derrochar lujo y fiesta, ser el imán de las celebridades, multicampeones mundiales y leyendas del deporte. Además está desarrollando varias actividades exclusivas.

Las noches del 17 al 19 de noviembre de 2023 serán acaparadas por el ‘Gran Circo’ que correrá a toda velocidad por algunos de los puntos más emblemáticos de Las Vegas (sí, fuera de un autódromo), tras 41 años del último Gran Premio celebrado en la ‘Ciudad del Pecado’.

El regreso se anuncia con bombo y platillo. Los motores híbridos y su estruendo no serán lo único que hará vibrar a los asistentes, también las experiencias creadas para la ocasión.

El programa de actividades va más allá de los 6.12 kilómetros de longitud de la pista, pues se preparan conciertos, espectáculos que te volarán la cabeza por el uso magistral de la tecnología, atractivos gastronómicos y demás opciones en distintos escenarios de la bien llamada ‘Capital Mundial del Entretenimiento’.

Los motores regresan a Las Vegas

No será la primera ocasión que la Fórmula 1 corra en Las Vegas. En los años 1981 y 1982, la ciudad recibió el Gran Premio en el Caesars Palace. Según lo escrito por Joaquín Ramírez, ingeniero mexicano y excoordinador del equipo McLaren, en su autobiografía Jo Ramírez: mi vida en la Fórmula Uno, fueron carreras extrañas.

El circuito se trazó en The Strip, el famoso tramo de Las Vegas Boulevard. Foto: LVCVA

Fuera del glamour que caracteriza a la ciudad, el evento se realizó en el estacionamiento del hotel Caesars Palace, en donde hoy se ubica otro hotel, el Mirage. Se corrió con altas temperaturas de hasta 38 °C y poca asistencia del público, lo que no permitió que continuara en el calendario de temporadas posteriores.

Inauguración del Gran Premio de Las Vegas

La noche del miércoles 15 de noviembre, a nada de que ocurra y un par de días antes de que comience el espectáculo deportivo, la ciudad dará un show de inauguración a pie de pista, frente a la zona de recta y pits.

Lee también: En qué ciudad dan más rápido la cita para tramitar tu visa

En una pantalla inmsersiva, comenzará con imágenes celebrando el regreso de la Fórmula 1, seguidas de la actuación de nueve artistas de talla internacional, como J Balvin, Andra Day, Bishop Briggs, Journey, Keith Urban, Steve Aoki, Swedish House Mafia, Thirty Seconds to Mars y will.i.am, además de los performance de Blue Man Group y Cirque du Soleil.

El evento se complementa con bailarines, siete escenarios móviles de luz LED de alta tecnología, fuegos artificiales y espectáculo de drones.

Conciertos en The Sphere

La oferta de entretenimiento no termina ahí. Por supuesto, hay que presumir el ultramoderno y nuevo estadio esférico The Sphere, del que se aprovechará su privilegiada ubicación, justo al lado de la curva 5G de la pista. Será sede de varios conciertos de artistas de géneros variados en su escenario T-Mobile Zone at Sphere.

El jueves 16 de noviembre se presentarán el DJ británico Mark Ronson, el guitarrista y productor Nile Rodgers, junto con su banda de reggae Chic, y la cantante australiana Kylie Minogue.

T-Mobile Sphere Zone tiene de fondo la nueva estructura esférica más grande del planeta; la Sphere Fan Zone tendrá espectáculos y actividades. Foto: LVCVA

La noche del viernes 17, será el turno del grupo de música electrónica jamaiquino-estadounidense Major Lazer y los DJs A-Trak y Siobhan Bell.

Para el sábado 18 del mismo mes, están programadas las presentaciones del reggaetonero colombiano J Balvin y la DJ Tokimonsta.

El exclusivo Wynn Grid Club

El hotel Wynn ofrece el exclusivo paquete Wynn Grid Club Package, que incluye cuatro noches de hospedaje en una suite del Wynn o del Encore, acceso a experiencias privadas y al club privado Wynn Grid Club, en el edificio de pits, en uno de los mejores lugares para ver la carrera.

El Wynn Grid Club lanzó un paquete de 50 mil dólares. Foto: LVCVA

Con un ambiente lujoso inspirado en los años veinte, el club servirá comidas y bebidas reservadas para clientes VIP y pilotos. Boletos desde 150 mil dólares (wynnlasvegas.com).

Clubes premium

A lo largo del trazado de la pista y en distintas secciones de gradas, se instalarán algunos clubes premium, como el Skybox. Su decoración minimalista reflejará el espíritu clásico de la ciudad. Las terrazas estarán frente a la línea de meta.

El Bellagio no se queda atrás con su Bellagio Fountain Club. En medio de las icónicas fuentes del hotel y de la recta principal, preparará mixología y gastronomía de clase mundial, elaboradas por chefs de renombre internacional. Los espectadores tendrán la oportunidad de interactuar con embajadores de la Fórmula 1.

Legacy es una suite compartida de lujo, con gastronomía y bebidas premium incluidas. Foto: LVCVA

Si eres un fanático de los deportes, en The Strip habrá un espacio para el Sports Illustrated Club SI, con menús todo incluido y shows presentados por el exfutbolista David Beckham y el exbasquetbolista Shaquille O’Neal, entre otras grandes personalidades.

Lee también: Dónde se encuentran las 7 maravillas del mundo moderno

Para los aficionados de Red Bull y Mercedes, habrán dos opciones en el área de South Koval. El Red Bull Energy Station o el Club Mercedes Vegas, con plan de alimentos y bebidas todo incluido, así como memorabilia, autos de competencia reales y aparición de expilotos y pilotos actuales de Fórmula 1 (f1lasvegasgp.com).

Los números del Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas se convirtió en la carrera con los boletos más costosos de la temporada, por encima de otros destinos como Mónaco, Qatar y Abu Dabi.

500 dólares cuesta el boleto más económico.

1,677 dólares es el promedio de los boletos.

400 millones de dólares se invirtieron en la creación del circuito.

342 kilómetros por hora es la velocidad máxima que se espera en la carrera.

12:00 a.m. del domingo 19 de noviembre será la hora en que comience la carrera.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters