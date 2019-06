Así ahorran los expertos en viajes para sus vacaciones de verano

Durante el verano, los precios de los vuelos aumentan aproximadamente 20%, de acuerdo con Viajala, sitio web especializado en turismo. Sin embargo, puedes ahorrar hasta 40% si anticipas tus reservaciones tres meses.

No todo está perdido si no planeaste nada para tus vacaciones de verano: existen ciertas estrategias, trucos y herramientas en línea que te permiten visitar destinos asombrosos sin que tu presupuesto se dispare. No solo funcionan en temporada alta, sino para el resto del año. Expertos en la industria de los viajes nos compartieron sus mejores consejos. Da click en cada opción para descubrirlos.

1. Los destinos más económicos para viajar por México y el mundo

La playa no es la única opción para pasarla bien unos días fuera de casa. Pero, si eres aferrado, también te decimos a qué playas mexicanas puedes acudir.

2. Busca vuelos baratos como un experto en viajes

Para aplicar estos consejos, sólo necesitas ser flexible en tus fechas de viaje y hacer búsquedas por un buen rato. ¿Sabías que existen sitios web dedicados a rastrear las "tarifas error" publicadas por las aerolíneas?

3. Cómo encontrar hoteles baratos

Aunque no lo creas, hacer todo a última hora puede darte buenos resultados cuando se trata de encontrar alojamiento económico. Al menos, eso nos confió una agencia en línea...

4. Secretos de los profesionales para ahorrar en tours y atractivos turísticos

¿Sabías que museos de la talla del Louvre tienen días y horarios de entrada gratuita a todos los visitantes?