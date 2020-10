¿Amas Harry Potter? Así es el parque temático dedicado a la saga

Para todos los que crecimos esperando que llegara nuestra carta de Hogwarts (lo cual nunca sucedió, desde luego), nos sabemos diálogos enteros de las películas de Harry Potter o alardeamos sobre haber leído los libros, hay un sueño que afortunadamente sí se puede cumplir (después de ahorrar un poquito): visitar el parque temático con varias sucursales dedicado a la saga del niño mago.

A continuación enlistaremos algunas de las maravillas que puedes encontrar aquí, por si deseas visitarlo en el futuro. Para empezar hay que aclarar que no se trata exactamente un parque en sí mismo, sino una zona de atracciones que pertenece a los parques temáticos de Universal Studios. Ya existen tres versiones en Estados Unidos (dos en Orlando y en Los Ángeles) y una en Japón.

Ahora sí, ¿qué puedes hacer en las enormes atracciones de Harry Potter dentro de los parques de Universal?

Tomarte la foto frente a Hogwarts

Imagina dar una vuelta por los escenarios que viste en las películas, recreados con gran detalle como los que recorrieron infinidad de veces los actores; hasta cuesta creer que no sean los sets originales. Esto solo puede traducirse en una cosa: ¡infinidad de oportunidades para tomarse fotos!

En los dos parques de Universal en Orlando (que están muy cerca entre sí, pero se visitan por separado) se recrearon varios escenarios: el callejón Diagon, el pueblo de Hogsmeade, el castillo de Hogwarts y la estación londinense de King's Cross. De hecho, el mismísimo Expreso de Hogwarts es el medio que transporta a los viajeros entre ambos parques.

Foto: Cortesía Universal Orlando

En el parque de Universal Studios Hollywood (en Los Ángeles), se recreó el castillo de Hogwarts y el pueblo de Hogsmeade.

No creas que lo interesante está solo en las fachadas, pues los interiores también están ambientados y llenos de sorpresas. Puedes esperar, por ejemplo, cuadros con retratos que cambian de posición en la escuela de magia y hechicería, un ejemplar de “El monstruoso libro de los monstruos” con movimiento en el Callejón Diagon o montones de varitas empolvadas en Ollivanders.

El Callejón Diagon incluso tiene un enorme dragón posado en uno de sus techos, el cual lanza fuego en diferentes horarios.

Subirte a los juegos

No sería un parque temático si no hubiera atracciones llenas de adrenalina, ¿cierto? El primer juego que nadie debe perderse se llama Harry Potter and the Forbidden Journey (presente tanto en Orlando como Hollywood). Se trata de un dark ride, un juego que se realiza por completo en interiores; aunque debes subirte a un carrito parecido al de una montaña rusa, la aventura se logra con efectos especiales y escenas en 3D.

Durante este dark ride, acompañas a Harry en un vuelo a bordo de una escoba en los alrededores del castillo. Prepárate para experimentar vértigo, estrés por estar a punto de chocar con un muro o pánico al sentir el aliento de un dragón a pocos centímetros de ti. Por momentos, el juego te abstrae de la realidad por completo para involucrarte con las sensaciones. Incluso la fila antes de subirte resulta entretenida, pues recorre los interiores del castillo, pasando frente a lugares como la oficina de Dumbledore y el aula de Defensa contra las Artes Oscuras.

Muy cerca del castillo hay una montaña rusa, Flight of the Hippogriff (también presente en Orlando y Hollywood). Es familiar y sin grandes sobresaltos, pero permite apreciar perfectamente los escenarios del parque.

Foto: Cortesía Universal Orlando

El parque de Universal Orlando tiene otros dos juegos que no están en Hollywood. El primero se llama Escape from Gringotts y ocurre dentro del banco mágico. Es un dark ride creado de manera similar a Forbidden Journey pero con una sorpresa: sí tiene una caída inesperada, a toda velocidad y a oscuras. Este juego recrea el famosísimo escape que vemos en la última película de Harry Potter.

El año pasado, Universal Orlando inauguró el segundo juego que no está en su contraparte de California. Se llama Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure y tiene varias cosas que difícilmente encontrarás en otra montaña rusa. Por ejemplo, se creó un bosque artificial para su recorrido y los carritos están inspirados en la moto de Hagrid, con un asiento para el “conductor” y otro en la cabina lateral.

Foto: Cortesía Universal Orlando

Probar cerveza de mantequilla

Sería una sorpresa si la comida y restaurantes no estuvieran ambientados dentro del mundo mágico. En los parques de Universal hay tres sitios para comer que aparecen en los libros y películas de Harry Potter: Las Tres Escobas, Cabeza de Puerco y El Caldero Chorreante; este último solo está en Orlando.

Cada local está perfectamente detallado, con su techo nevado y elementos como mesas rústicas y candelabros de hierro. Puedes comer platillos típicos de Reino Unido y tomar bebidas inspiradas en la saga del niño mago. Brindar con cerveza de mantequilla es casi una obligación aquí.

Es posible comprar una cerveza de mantequilla afuera de los restaurantes, para tomártela mientras paseas. Por si no estás familiarizado, esta bebida no es alcohólica (al menos en los parques de Universal) y se prepara con base en un dulce de mantequilla llamado butterscotch. Te la sirven en frappé o en una versión más cremosa, y también hay una versión embotellada.

Comprar artículos de colección

Existe una variedad enorme de productos inspirados en la saga, tantos que llenaríamos varios párrafos enlistándolos. Parte de la diversión de visitar los parques de Universal es entrar a las tiendas y curiosear entre los souvenirs, pues algunos son realmente únicos (y bastante caros).

Foto: Cortesía Universal Orlando

Lo que más encuentras son prendas de ropa, mochilas, bufandas, tazas, muñecos y peluches. Pero, si eres un verdadero fanático, tal vez prefieras invertir en un uniforme completo de Hogwarts o tu propia varita (recuerda que ella te elige a ti, aunque también puedes buscar la de tu personaje favorito).

Gran parte de los locales fueron directamente sacados de la saga literaria y cinematográfica. Por fin puedes entrar a Ollivanders, donde se lleva a cabo un show en vivo, divertirte con los artículos de broma que venden en la tienda de los gemelos Weasley o alucinar con los dulces coloridos de Honeydukes.

Foto: Cortesía Universal Orlando

