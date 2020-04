Acuario Inbursa organiza recorrido virtual dedicado al ajolote

En estos días de cuarentena, los recorridos virtuales, los videojuegos en línea, los escapes rooms y las transmisiones en vivo de acuarios y vida salvaje por medio de webcams son las grandes atracciones en la era de la Covid-19.



El Acuario Inbursa, en la Ciudad de México, se suma a la iniciativa de los recorridos virtuales, y hace uno cada semana a través de sus redes sociales.



El acuario se las ha ingeniado para que puedas explorar el mundo marino sin tener que salir de casa. Su dinámica consta transmisiones en vivo a través de su Facebook cada jueves a la 1 pm (hora local). Por más de 30 minutos, el pirata Barba Roja junto con expertos biólogos y veterinarios del acuario explican a detalle las características de una especie, a la que le dedican la transmisión. Anteriormente fueron los pingüinos y las ranas dardo; este jueves sabremos todo sobre los ajolotes.

Este 23 de abril tocará adentrarse al mundo del ajolote, especie endémica de México que se encuentra en peligro de extinción. Igualmente será una transmisión por el Facebook del Acuario Inbursa.



No olvides que durante el Facebook Live podrás hacer todas las preguntas que tengas acerca de este anfibio que parece sonreír.

También puedes sugerir, a través de sus redes sociales, alguna especie de la que te gustaría que se hiciera el siguiente video.



Ajolote o axólotl es un nombre náhuatl que significa “monstruo del agua”. Esta curiosa especie tiene la cualidad de poder regenerar sus tejidos, extremidades amputadas u órganos. Habita principalmente en los canales y lagos de Xochimilco.

Foto: iStock



El Acuario Inbursa cuenta con más de 300 especies y 14 mil ejemplares, entre los que se encuentran mantarrayas, pulpos, pirañas, tiburones, medusas, caballitos de mar y pingüinos. Tiene 48 exhibiciones ambientadas, como el laberinto de las medusas, el arrecife de coral y el fondo marino.

Aunque sus instalaciones cerraron desde el 17 de marzo por la contingencia de la Covid-19 y aún no hay fecha para su reapertura, el acuario siempre es una buena manera de aprender más acerca del mundo marino. Así que, si aún no lo has visitado, no pierdas la oportunidad de visitarlo cuando acabe la cuarentena.