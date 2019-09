Actividades que puedes hacer en Warner House por el 25 aniversario de Friends

La fiebre de Friends está con todo, tanto que en momentos parece que estamos de nuevo en los noventa.

Y por supuesto, todos quieren visitar las casa de Warner en la que podrás encontrar escenarios icónicos de la serie que este año celebra su 25 aniversario.

¿Ya tienes tu cita?

Si ya estás listo para conocerla, entonces estas son algunas de las actividades que podrás realizar en la Warner House.

Tomarte una foto en Central Perk

El café más famoso de Friends y en el que se reunian los amigos a contar sus inolvidables anécdotas es uno de los escenarios en los que podrás tomarte una foto.

Recrea alguna escena de Friends

En Warner House también hallarás el departamento de Monica. Diviértete con tus amigos y protagoniza alguna de las escenas que acontecieron en este lugar, como la vez que las amigas usaron vestidos de novia en la sala o cuando Chandler le pidió matrimonio a Monica…



Juega al futbolito en del depa de Chandler y Joey

La famosa mesa de futbolito que durante años apareció en el depa que compartieron Chandler y Joey también está disponible, así que no pierdas la oportunidad de armar una reta con tus amigos.

Canta a todo pulmón Smelly Cat

Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you?.. ¿Crees que te salga mejor que a Phoebe? Es hora de saber la verdad. Y no olvides tomarte una foto o subir una storie a Instagram.



Pon a prueba tus conocimientos

Además de los escenarios, en la casa de Warner también hay una zona en la que podrás demostrarles a todos quién es el fan número uno de la serie, ya que hay un quiz elaborado, evidentemente basado en la serie completa de Friends. ¿Qué tan preparado estás para esto?

Pero además de Friends, la casa cuenta con algunos otros spots como la famosa cafetería Pop’s Chock’lit Shoppe de Riverdale, la plataforma 9 ¾ que lleva a Hogwarts y los StarLaboratories de Flash.

Warner House estará abierta hasta el 6 de octubre, la entrada es gratis, previo registro.

Cracovia 11, San Ángel. Metro Miguel Ángel de Quevedo.