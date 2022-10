Actividades de Día de Muertos en el Panteón San Fernando

La temporada de Día de Muertos nos invita a recordar a nuestros seres queridos que ya no están, pero también es una época llena de tradiciones y de un toque de misterio. Si estás buscando un plan para celebrar o simplemente para conocer algo nuevo, el Panteón de San Fernando puede ser una opción pues ofrece varias actividades a partir de hoy.

Esta es una propuesta diferente pues combina actividades para todos los gustos: desde la parte más tradicional como danzas que representan el camino hacia el Mictlán hasta experiencias terroríficas con las leyendas de miedo que esconde este panteón.

En caso de que no lo conozcas, el Museo Panteón de San Fernando se ubica en el Centro Histórico de la CDMX y guarda las tumbas de políticos, militares, gobernantes y grandes personalidades de la sociedad mexicana del siglo XIX.

Esta es tu oportunidad para conocerlo deuna manera diferente, pero puedes ir durante todo el año para ver las tumbas de Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, José Joaquín Herrera, Martín Carrera, Santiago Xicoténcatl, Francisco Zarco, Miguel Miramón, Tomás Mejía y, quizá la más importante, la de Benito Juárez.



Como verás se trata de un cementerio lleno de riquezas históricas y artísticas que lo hacen único y en esta temporada tiene preparado un amplio programa de Día de Muertos.

Día de Muertos en el Panteón San Fernando

No te pierdas la oportunidad de recorrer el Panteón San Fernando, uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México, y disfrutar de todas las actividades que tiene planeadas, desde cine hasta talleres.

Aunque alberga más de 70 tumbas y 700 nichos que ejemplifican el arte funerario del siglo XIX en el país, razón por la cual fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1936, este lugar es mucho más que un panteón, en realidad es considerado un museo.



Y para esta temporada, se llevará a cabo un evento llamado “El oficio de la muerte. Pueblo Calaca”, el cual comienza hoy y finaliza el 2 de noviembre.

Lo mejor es que la entrada será gratuita y no necesitas registro para asistir. Pero, si lo que te interesa es formar parte de alguno de los talleres, la recomendación es que llegues con tiempo.

El Museo Panteón de San Fernando está en la Plaza de San Fernando número 17, en la alcaldía Cuauhtémoc. Su horario regular es de lunes a sábado de 9 am a 5 pm, pero para esta temporada tendrá un horario extendido. Te dejamos los detalles.

Todo el programa de Día de Muertos en el Panteón de San Fernando

Para que te vayas preparando, a continuación te compartimos el programa completo de actividades que tendrá “El oficio de la muerte. Pueblo Calaca”, en el Museo Panteón San Fernando.

Sábado 29 de octubre

12:00 a 13:00 horas: visita guiada. Fercho y Nando hablan con las ánimas de San Fernando

13:00 a 15:00 horas: taller de tatuajes temporales 'Hasta los huesos'

15:00 a 17:00 horas: taller de farolitos

16:00 a 17:00 horas: presentación musical 'In to the Night'

16:00 a 17:00 horas: performance 'Buscando en las tinieblas'

17:30 a 18:30 horas: obra de teatro 'La Tequilera'

20:00 horas: se proyectará la película Nosferatu que será musicalizada en vivo



Domingo 30 de octubre

13:00 a 14:00 horas: visita guiada 'La Crónica de la Muerte'

13:00 a 15:00 horas: taller de vitral en veladora 'El Camino de las Ánimas'

15:00 a 17:00 horas: taller de nichos

16:00 a 17:00 horas: representación caracterizada 'La memoria de la Catrina'

16:00 a 17:00 horas: presentación musical de Trío Vocal

17:00 a 18:00 horas: presentación multidisciplinaria 'Ni quien me quite lo bailado'

20:00 a 21:00 horas: recorrido teatral a las puertas de San Fernando

Lunes 31 de octubre

11:00 a 13:00 horas: obra teatral 'De Muertos y Leyendas'

12:00 a 17:00 horas: taller de grabado

13:00 a 13:10 y 15:30 a 15:40 horas: espectáculo de danza 'El camino hacia el Mictlán'

13:30 a 13:40 y 16:30 a 16:40 horas: espectáculo de danza 'Iconos de los pueblos en festejo de Día de Muertos'

16:00 a 17:00 horas: obra de teatro 'De muertos y leyendas'

16:00 a 17:00 horas: recital de Día de Muertos

17:00 a 18:30 horas: obra de teatro multidisciplinaria 'El sendero al Mictlán'

18:30 a 19:30 horas: visita guiada 'Muertos que hablan'

19:30 a 20:45 horas: recorrido teatral 'A las puertas de San Fernando'

21:00 horas: se proyectará la película 'La noche de los muertos vivientes'



Martes 1 de noviembre

13:00 a 15:00 horas: taller de tatuajes temporales 'Hasta los huesos'

15:00 a 16:00 horas: conversatorio 'La muerte de los oficios'

16:30 a 16:45 horas: espectáculo de danza 'El ciclo de la vida interrumpido'

17:00 a 18:00 horas: ensamble coral e instrumental 'Mihcailhuitl, fiesta de los muertos'

18.00 a 19:00 horas: presentación musical 'Guitarras latinoamericanas'

18:30 a 19:30 horas: Leyendas de las calles de México

19:30 a 20:45 horas: recorrido teatral A las puertas de San Fernando

21.00 horas: se proyectará la película Pedro Páramo que será musicalizada en vivo

Miércoles 2 de noviembre

13:00 a 14:00 horas: conversatorio 'La cosmovisión del Mictlán'

13:00 a 15:00 horas: taller de vitral en veladora 'El camino de las ánimas'

14:00 a 15:00 horas: sones mexicanos 'Catrinas de México'

15:00 a 16:00 horas: conversatorio 'Entre Panteones'

17:00 a 18:30 horas: ópera 'El hombre que no respetó el Día de Muertos'

20:00 a 21:00 horas: recorrido teatral 'A las puertas de San Fernando'



