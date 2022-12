7 restaurantes increíbles para celebrar Año Nuevo en CDMX

¡Se va, se va, se va el 2022! Estamos a menos de dos semanas de festejar Año Nuevo. Las cenas y bailes para celebrar lo que fue y lo que será son de lo más buscado para reunirse en familia o con amigos el próximo 31 de diciembre.

Por si quieres una experiencia diferente a la típica cena en casa con la tía que te cae gorda, aquí te proponemos 7 restaurantes en CDMX (libres de peleas y preguntas incómodas entre familiares) que ofrecen cenas de fin de año. Algunas incluyen el bailongo y hasta las bebidas.

Júpiter Cervecería

Nos lanzamos al centro de Coyoacán para recibir el 2023 en esta cervecería especializada en etiquetas artesanales. Ofrece paquetes para compartir (para dos o cuatro personas): sopas de tlayuda, camarones roca, tortitas de bacalao o pierna, flautas de marlin, tostaditas de atún son algunos platillos disponibles.

La fiesta comienza a las 8:00 p.m. y se extiende hasta las 2:00 a.m. Habrá música y DJ en vivo e, incluso, after en el bar del restaurante, de nombre Zulu. Ahí, la fiesta se alarga hasta las 4:00 a.m. Código de vestimenta informal. El establecimiento es semiabierto, así que lleva un buen abrigo.

Foto: Facebook "Jupiter Cerveceria"

El precio varía dependiendo el paquete; van desde los $1,800 pesos para dos personas hasta los $3,600 para cuatro. Incluyen cena, copa de vino espumoso, uvas, kit de fiesta y botellas a elegir con cinco refrescos (para cuatro personas) o cuatro tragos nacionales por persona (paquete de dos).

Contacto: Teléfono (55) 1545 4332. Facebook “Jupiter Cerveceria”. Ubicados en Calle Malintzin 199, La Concepción, Coyoacán.

Fónico

Es un restaurante con un diseño de interior contemporáneo súper instagrameable. Especializado en gastronomía del noroeste mexicano, Fónico, muy cerquita de la Fuente de Cibeles, diseñó un menú de Año Nuevo de seis tiempos: pan de pulque al vapor, crudo de king kampachi, sopa de lenteja y trufa negra, pie de pato, tamal de elote y golosinas.

A partir de las 7:00 p.m. y hasta pasadas las 12:00 a.m, se habilitarán dos salones, uno con DJ y otro con grupo de jazz/funk/soul. Si quieres seguir la fiesta, también habrá after party en su Rayo Cocktail Bar, hasta las 5:00 a.m. con un precio adicional. Vestimenta casual.

Foto: Facebook "Fónico"

El precio de la cena es de $3,550 por persona e incluye, además, las 12 uvas, barra libre y brindis tradicional.

El after party tiene un costo de $1,985 pesos e incluye brindis de bienvenida, barra libre y sliders de pollo frito.

Contacto: Teléfono (55) 6385 2051. Facebook “Fónico” e Instagram @fonicocdmx. Se ubican en Calle Salamanca 85, Roma Norte, Cuauhtémoc.

Arango

Frente a la Plaza de la República, con una panorámica privilegiada hacia el Monumento a la Revolución , Arango tendrá un menú de cuatro tiempos: chiles rellenos, bacalao con fideo, medallones de res o pechuga de pavo con mole de ciruelas, buñuelos con miel o ensalada de manzana con helado de queso son algo de lo que probarás.

La cita es a las 8:00 p.m. y termina hasta las 2:00 a.m. Habrá DJ y mariachi en vivo, además de un show de pirotecnia para comenzar el 2023 mirando luces en el cielo. Vestimenta casual; evento en interiores.

Foto: Facebook "Arango Cocina de Raíces"

Tiene un costo de $3,000 pesos por persona. No incluye bebidas.

Contacto: Teléfono (55) 5705 5034, Whatsapp (55) 1844 4031. Facebook “Arango Cocina de Raíces”. Ubicados en Avenida de la República 157-piso 7, Tabacalera, Cuauhtémoc.

Gin Gin

¿Dónde? En cualquiera de las sucursales de Gin Gin, ya sea en Plaza Satélite, Cibeles, Álvaro Obregón, Polanco o Condesa. Se trata de un restaurante y bar especializado en la coctelería de ginebra.

Para festejar el Año Nuevo servirá un menú de tres tiempos: ensalada de betabel rostizado, dorado braseado y strudel de manzana. También habrá opción vegana.

Música y cena a partir de las 9:00 p.m. Tras ello, empieza el bailongo con música y DJ en vivo, que se alargará hasta poco después de las 2:00 a.m. El código de vestimenta es casual.

Foto: Facebook "GIN GIN"

El precio es de $1,950 por persona para menú con carne o vegano. Incluye también un coctel rojito, una copa de vino espumoso, uvas y 15% de descuento en todas las botellas de vino espumoso.

Contacto: Entra a gingin.mx, Facebook “GIN GIN”, Instagram @ginginmexico.

Zunzún, Jungla Insular

Cerca de la Glorieta de los Insurgentes, el 2023 aguarda para una fiesta cubana en este restaurante que ofrecerá menú de cuatro tiempos: ensalada de camote, crema de queso con uvas, lomo de cerdo, filete dorado y cheesecake de guayaba deleitarán tu paladar.

La pachanga empieza a las 9:00 p.m. y termina a la 1:30 a.m. Será una cena baile con grupo en vivo (La Nueva Nostalgia) y una compañía de animadores cubanos en una terraza-jardín. Vestimenta informal. Evento en el interior del restaurante con espacios al aire libre.

Foto: Facebook "zunzuninsular"

Hay dos precios para el menú: $1,800 con carne y $1,500, el menú vegano. Incluye cena, uvas, un mojito y sidra de cortesía.

Contacto: Teléfono (55) 5206 3218. Facebook “zunzuninsular”, Instagram @zunzuninsular. Su ubicación es Córdoba 14, Roma Norte, Cuauhtémoc.

Madre Roof

De Madre Café. Se cataloga como un establecimiento de alta cocina y mixología.

Dentro de una casona porfiriana y con una muy acogedora terraza, disfruta de un menú de seis tiempos para culminar el 2022: champiñón relleno, crema de avellana, ensalada de arúgula, pera y queso, piquillos rellenos de bacalao, medallones de res y pequeños postres.

Desde las 8:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. Tendrán diferentes DJ sets para amenizar la noche, show de pirotecnia y muchas sorpresas más. Código de vestimenta semiformal.

Foto: Facebook "Madre Café"

El costo es de $4,000 pesos por persona. Incluye la cena, barra libre, uvas, y bebidas. Evento en terraza semitechada.

Contacto: Teléfono (55) 8560 9576. Instagram @madre_roof. Localizados en Calle Orizaba 139, Roma Norte, Cuauhtémoc.

Miralto

Con una de las mejores vistas de la CDMX, en el piso 41 de la Torre Latinoamericana, Miralto ofrecerá un menú de tres tiempos: carpaccio navideño o bis de camarón, pavo relleno, romeritos o rollo de carne en salsa de arándano, bizcocho de chocolate o mousse de ponche relleno.

Desde las 8:00 p.m. se abrirá el espacio para recibir el año y, tras la cena, el tradicional brindis y las uvas para culminar con una batucada en vivo (calma, que ahí te brindarán accesorios para ambientarte) hasta la 1:00 a.m. Vestimenta casual; evento en el interior del restaurante.

Foto: Facebook "Miralto Restaurante"

El costo es de $2,190 pesos por persona; $689 para niños de tres a siete años. El precio incluye cena, uvas, copa de vino espumoso y otra bebida a la entrada.

Contacto: Teléfono (55) 5518 1710 y Whatsapp (55) 1387 6957. Facebook “Miralto Restaurante”. Ubicación en Eje Central 2, Piso 41, Torre Latinoamericana, Cuauhtémoc, Centro Histórico.

