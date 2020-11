7 hoteles increíbles y de reciente estreno en México

Con la contingencia sanitaria se esfumaron los turistas nacionales y extranjeros en todo el mundo. No obstante, muchas cadenas hoteleras siguieron con sus planes de expansión. Así, en plena pandemia, surgieron alojamientos en México que comenzaron a operar bajo los protocolos de seguridad sanitaria que dictan las autoridades en esta nueva realidad. Lo mismo ha ocurrido con algunos proyectos pequeños e independientes que no desistieron. Y hoy aplaudimos que no hayan dado un paso atrás para abrir sus puertas y recibir a los viajeros. Aquí te dejamos algunos ejemplos hay que destacar…

Círculo mexicano

Centro Histórico, CDMX

En un edificio del siglo XIX se aloja el nuevo hotel de Grupo Habita, con vistas a la Catedral, Palacio Nacional y el Templo Mayor.

Su estilo contemporáneo fue creado por varios talentos mexicanos. Tiene 18 habitaciones y siete suites. La planta alta se destinó para un moderno mercado, un bar y restaurante con cenas al aire libre y vistas panorámicas.

El estudio de arquitectura Ambrosi Etchegaray recreó un concepto similar al de una vecindad de barrio.

Por cierto, aquí vivió el fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo.

Wayam Mundo Imperial

Mérida, Yucatán

No solo es un hotel boutique de lujo ubicado en la ciudad de Mérida, también es el primero en su tipo del estado de Yucatán que trabaja para conseguir la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), un reconocimiento internacional para edificios sustentables que no tiran un solo árbol por respeto al medio ambiente.

Dispone de 52 suites, un carril de nado, bar en la azotea y otros servicios de última generación. Su diseño urbano no impide, en lo absoluto, la convivencia con la naturaleza.

Monte Uzulu

San Agustinillo, Oaxaca

Oaxaca es un lugar mágico y su costa es el mismísimo paraíso bañado por el Pacífico. Aquí, en San Agustinillo, más o menos a un kilómetro del Pueblo Mágico de Mazunte, nació Monte Uzulu, un pequeño hotel de diseño de tan solo 11 suites, cuyo concepto busca la armonía y el encuentro con la naturaleza.

Por eso, se eligió Uzulu, que deriva de la palabra zapoteca “gusulú”, misma que significa “el comienzo”, evocando el origen de la vida y la conexión del ser humano con la naturaleza.

Enclavado en la montaña y de cara al mar, Monte Uzulu fue concebido para crear conciencia sobre la relación entre nosotros y la Tierra, el entorno. Esta idea se plasma en sus espacios minimalistas de estilo rústico-contemporáneo, construidos con materiales de la región, en tonos neutros y terracota, donde lo esencial es “restablecer una conexión con lo elemental”. El interiorismo se diseñó con materiales y técnicas artesanales; lo mismo ocurre con cada elemento decorativo hecho a mano de diferentes estados del país.

Amarás sus terrazas con vista al mar o a la vegetación tropical. Este alojamiento utiliza sistemas de captación pluvial y tratamientos de aguas.

Su restaurante prepara platillos de origen orgánico, con ingredientes que se apegan a cada estación. Hay clases de yoga, de meditación y surf, además de temazcal.

Conrad Punta de Mita

Riviera Nayarit

En la comunidad de Litibú, en Punta de Mita, se inauguró el primer resort de Hilton en México. Algunas de las 324 habitaciones y suites disponen de patio, piscina de inmersión y ducha al aire libre.

El hotel cuenta con tres albercas –una para adultos, otra de actividades y una más para familias–, cuatro restaurantes y tres bares con menús y espacios que rinden homenaje a los sabores locales.

Hay una sala de degustación de mezcal y tequila y un bar, Tuki, que en la lengua de los wixaritari (huicholes) significa “templo”. Para purificar el cuerpo y el espíritu, solicita un ritual de temazcal.

Hotel mädi

San Miguel de Allende, Guanajuato

Un hotel pet friendly, íntimo y de diseño, intervenido por diferentes artistas como el escultor Alejandro Velasco. Tiene 23 habitaciones.

Los huéspedes pueden pasar el tiempo en una terraza panorámica, donde se instaló una alberca con fondo de cristal, y un spa de servicio personalizado. El restaurante principal ofrece un menú internacional preparado con ingredientes locales; también hay un bar especializado en whiskey.

La palabra “mädi” significa “amor” en otomí.

Hotel Sin Nombre

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

En pleno centro histórico, una construcción del siglo XVII aloja un hotel vanguardista que mezcla la arquitectura colonial con elementos de diseño que recuerdan a la cultura árabe del norte de África. Además, el patio está cubierto de textiles artesanales y decorado con cactáceas.

Es casi una obligación comer en el Restaurante Sin Nombre, donde el chef Israel Loyola retoma platillos tradicionales, provenientes de diversas comunidades oaxaqueñas, y los incorpora en la gastronomía vegana. El mobiliario consiste en mesas bajas de inspiración oriental. Además del menú degustación, entre las estrellas de la carta se encuentran el mole negro a base de aceite de carbón con coliflor rostizada, la tlayudita con vegetales asados y el pipián de frijolón.

One & Only Mandarina

Riviera Nayarit

En esta propiedad, ubicada entre el mar y la selva, reina el lujo y la exclusividad. No posee suites como tal, sino casas del árbol para parejas o familias, con alberca privada, vistas de piso a techo hacia la naturaleza y servicio de mayordomo.

La gastronomía es otro gran atractivo para el nuevo hotel. Para empezar está el restaurante Carao, ubicado en una terraza panorámica, cuyo menú se creó en colaboración con Enrique Olvera. También hay un restaurante mediterráneo y un club de playa.

