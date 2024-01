Durante las últimas semanas, el destino de la jirafa Benito ha sido un tema que ha estado en tendencia a nivel nacional. Benito vivía en el Parque Central de Ciudad Juárez desde mayo de 2023, lamentablemente, en condiciones poco favorables, con escasos cuidados y en climas extremos: de hasta 40 °C durante el día e inviernos muy fríos, por lo que la gente denunció el caso y, ahora, parece ser que su futuro se empieza a resolver.

Hace unos días, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autorizó su traslado al parque Áfricam Safari, un espacio dedicado a la conservación de vida silvestre, donde podrá ser cuidado y monitoreado bajo protocolos profesionales. Pero… ¿qué hay de atractivo en este lugar que será el nuevo hogar de Benito?

El campamento para niños de Áfricam Safari

Durante las vacaciones de verano y Semana Santa, una parte de Áfricam Safari se convierte en un campamento para niños. Se llama Watusi Watoto, que significa "niño guerrero" en idioma swahili. Los pequeños se organizarán en tribus de 10 integrantes y siempre están supervisados por washauris (consejeros).

Cada tribu vivirá en una casa de campaña estilo safari con todas las comodidades y experimentarán de primera mano más de 50 actividades al aire libre, todas ellas educativas. Por si fuera poco, ayudarán en las labores del parque. La finalidad del campamento es enseñar y educar a los infantes sobre la conservación y el cuidado de la naturaleza.

Desde $1,950 pesos por noche. Ideal para niños de entre 4 y 16 años. Incluye hospedaje, comidas y actividades.

Convive con jirafas

Benito no será la única jirafa en Áfricam Safari, pues cuenta con un numeroso rebaño de estos increíbles animales, desde machos, hembras e incluso tiernas crías. Además de contemplarlas, también puedes interactuar con ellas.

Foto: Áfricam Safari

A bordo de un jeep sin techo, irás tras los pasos de estos gigantes africanos. Acompañados de uno de sus cuidadores, te llevarán a su habitar. Ellas se acercarán curiosas e incluso podrás darles de comer, acariciarlas o sentir su respiración.

El precio de esta experiencia es de $1,750 pesos por persona. Tu pago ya incluye una donación especial para la conservación de jirafas en África. Dura una hora.

Admira los 5 grandes de África… en México

No hace falta viajar hasta África para experimentar un safari y ver de cerca los “5 grandes”: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes. En México es posible.

Foto: Áfricam Safari

Africam Safari cuenta con todos estos animales, los “protagonistas” de los auténticos safaris africanos. Están listos para que los conozcas y aprendas más de ellos.

El parque se encuentra en el estado de Puebla, a las afueras de la capital. Desde el centro de la ciudad, son unos 40 minutos en auto; desde la CDMX, unas 2 horas y media.

Picnic entre animales y naturaleza

Arrancamos con las experiencias en Áfricam Safari. La primera es el Picnic in the wild. Como su nombre lo indica, consiste en un picnic en medio de la naturaleza, con la posibilidad de hacerlo en el valle de las jirafas o el oasis de flamencos. Es importante mencionar que no hay interacción con los animales, solo avistamiento.

Foto: Áfricam Safari

Se te proporciona una canasta con alimentos (a elegir del menú), un mantel y todo lo necesario para disfrutar de un día soleado, sentarte en el pasto y disfrutar de una rica comida con amigos y familia.

La experiencia tiene un costo desde $1,800 pesos por persona. Dura aproximadamente hora y media.

Cocteles temáticos en Áfricam Safari

Si tu gusto se inclina más por la coctelería que por los alimentos, "Wild Drinks" es para ti. Se trata de una actividad exclusivamente para mayores de 18 años, pues involucra bebidas alcohólicas.

En una zona segura y de paso para varios animales (como las jirafas), se instalarán algunas sillas y mesas de estilo rústico, para darle ese toque salvaje. En plena naturaleza, disfrutarás de 4 cócteles con temática africana... al final, tendrás que elegir tus 2 favoritos para que los repitas.

El costo de esta actividad es de $699 pesos por persona. Tiene una duración aproximada de una hora.

Safari bajo la luz de la Luna

Al caer la noche, todos se van a sus casas… pero no aquellos que se atrevan a realizar esta actividad nocturna. La temporada de Moon Safari está en marcha y se extenderá todos los viernes y sábados de enero.

Foto: Áfricam Safari

Consta de un recorrido en vehículos tematizados para ver la actividad de los animales durante la noche y una caminata por una zona donde podrás ver especies nocturnas. Complementariamente, tendrás oportunidad de comprar algunos snacks, asar bombones o comer en el restaurante… ¡todo bajo la luz de la Luna!

El costo de esta experiencia es de $2,250 pesos por persona. Dura aproximadamente 2 horas.

Convive con leones en Áfricam Safari

Foto: Áfricam Safari

Esta actividad puede resultar extrema para muchos, pero es única en México (o, al menos, pocos lugares la ofrecen). Y es que la explicación es sencilla, pero emocionante: estarás cara a cara con una manada de leones. Claro está que hay protección de por medio y un guía profesional.

Subirás a una especie de jaula panorámica, jalada por una camioneta. Se dirigirán al “Valle del Rey”, la zona donde habitan los leones. Ahí, pararán para que estos felinos puedan acercarse y posarse frente a ti. Solo un vidrio los separará. Además, se proporcionarán algunos trozos de carne que se lanzan a través de un conducto seguro y así podrás alimentar a estas fieras.

La tarifa para esta actividad es de $2,200 pesos por persona. La preparación inicial, el traslado y el desarrollo de la experiencia dura algo así como una hora.

Autobús panorámico de Áfricam Safari

Otra experiencia en vehículos es la del autobús panorámico de 2 pisos, mejor conocido como Panorama Safari. En él, vas a recorrer todo el parque a bordo de este camión que, por cierto, es un poco más “chaparrito” que las jirafas.

Foto: Áfricam Safari

Despreocúpate por manejar, solo disfruta de las vistas y el encuentro con leones, cebras, rinocerontes, antílopes, hipopótamos y muchos más en total libertad. Como siempre, un guía será el responsable de platicar más acerca de cada animal.

Tiene un costo de $850 pesos por persona. A diferencia de las demás experiencias, en esta sí se incluye la entrada general al parque. La duración es de 2 horas, aproximadamente.

Pedalea en la sabana africana

Cambiamos las 4 llantas por solo 2, arriba de una bicicleta. Y es que en Áfricam Safari puedes pedalear entre asombrosos animales. No te preocupes por ser perseguido por un león o hiena, pues se realiza en la zona de herbívoros.

Foto: Áfricam Safari

Hay varias rutas que se adaptan a tu experiencia; para principiantes, intermedios o avanzados. Se recorre un aproximado de 4.5 kilómetros entre jirafas, camellos, antílopes y muchas especies que son inofensivas. Todo el tiempo te acompañará un guía que, a la vez, te explicará las características y curiosidades de cada animalito.

Desde $1,750 pesos por persona en un tour de una hora; $500 más, si quieres alargarlo otra hora. Incluye bicicleta, aunque puedes llevar la propia. Es indispensable llevar casco.

Conviértete en guardián salvaje

Al visitar Áfricam Safari y vivir cualquiera de sus experiencias, apoyas la protección y conservación de sus especies, aunque hay una forma de aportar aún más granitos de arena a la labor del parque. Se trata del programa “Guardianes Salvajes”.

Foto: Áfricam Safari

En él, tienes que adoptar simbólicamente a uno de sus animales, ya sea un león, jaguar, lobo, oso negro, lémur, jirafa, guacamaya o más. Básicamente, consiste en dar una aportación anual para ayudar a su cuidado. Se divide en distintas categorías: astas de bronce, alas de plata, garras de oso o colmillos de platino.

Cada una de ellas tiene un costo distinto y, entre más aportes, mayores serán tus beneficios, que pueden ser una ficha informativa digital, certificado de adopción, cuponera, stickers, una hoja grabada en el “árbol de la conservación”, peluches, un adoquín con tu nombre en un pasillo y varios más. Desde $1,000 o $10,000 al año.

Contacto

Más información en su página web: africamsafari.com

Teléfono: (222) 281 7000.

Whatsapp: (221) 272 2435.

Facebook: “Africam Safari”.

Instagram: @africamsafaripuebla

