Si alguna vez te has quedado sin batería en plena calle, en la universidad o en el trabajo, sabes lo frustrante que puede ser no tener cómo cargar el celular. Esta batería externa de UGREEN con 10,000 mAh ha sido la más vendida en Amazon México, y no es casualidad: es compacta, magnética, y tiene carga inalámbrica rápida, además de un 56% de descuento que la deja en solo $699 pesos.

Después de un año de uso diario, muchos usuarios coinciden en lo mismo: no es perfecta, pero es confiable y práctica, justo lo que se espera de una batería portátil que te acompaña en el día a día.

Tiene una capacidad de 10,000 mAh (3.7V / 37Wh), por lo que sí se puede llevar en aviones dentro del equipaje de mano, ya que está por debajo del límite permitido de 100Wh. Eso sí, como con todas las power banks, no debe ir en el equipaje documentado.

¿Qué tiene de especial esta batería portátil de UGREEN y, realmente vale la pena?

Lo que hace especial a esta batería es lo práctica que es, su gran capacidad de carga y diseño compacto. Es fácil de usar porque no necesitar llevar ningún cable si tu equipo tiene carga inalámbrica, no ocupa mucho espacio y puedes llevarla contigo sin complicaciones, incluso cuando viajas en avión.

Estas son sus principales ventajas:

Capacidad de 10,000 mAh (3.7V / 37Wh): Hasta casi dos cargas completas para un iPhone 15 Pro.

Carga rápida de 20W por USB-C: Ideal para cuando necesitas subir batería en minutos.

Carga inalámbrica magnética Qi de 15W: Solo colocas tu iPhone (compatible con MagSafe) y empieza a cargar.

Modo de baja corriente: Perfecto para cargar tus AirPods o un smartwatch sin dañarlos.

Carga simultánea: Puedes cargar dos dispositivos a la vez, uno inalámbrico y otro por cable.

Iman fuerte: Se mantiene firme en la parte trasera del teléfono, sin necesidad de sujetarlo.

Material de silicona antideslizante: Cómodo en la mano y no se desliza fácilmente de superficies lisas.

Tamaño compacto (10.5 x 6.8 x 1.8 cm): Cabe en cualquier bolsa o mochila.

Puntos a considerar:

No es la más ligera: Aunque es compacta, su capacidad y materiales la hacen un poco más pesada que otras de menor capacidad. Si buscas lo más liviano posible, podría no ser ideal para llevar en el bolsillo todo el día.

La carga inalámbrica puede calentar tu teléfono: Si lo usas en exteriores o hace mucho calor, es mejor evitar dejarlo al sol mientras carga. El sistema se pausa para proteger el equipo, pero conviene estar atento.

¿Para quién sí conviene la batería portátil de UGREEN?

Esta batería UGREEN es una excelente opción si:

Usas iPhone con MagSafe o algún equipo de otra marca con carga inalámbrica y quieres olvidarte de los cables.

Necesitas una carga rápida sin ocupar enchufes, ideal para días ocupados, viajes cortos o estar fuera de casa.

Quieres una power bank que también sirva para audífonos y gadgets pequeños.

Buscas algo confiable y barato sin sacrificar calidad.

No es la más ligera del mercado, pero lo compensa con su funcionalidad y materiales duraderos. Y considerando que cuesta menos de $700 pesos hoy, puede ser una de esas compras que realmente te sacan de apuros más de una vez.

