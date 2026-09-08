Si estás buscando renovar tu celular sin gastar una fortuna, el Samsung Galaxy A37 5G de 128GB puede ser una opción que vale la pena considerar, especialmente porque actualmente se encuentra con un descuento del 25% en Amazon México.

El atractivo principal está en su precio: el Galaxy A37 de 128GB puede conseguirse por menos de $6,000.00, lo que lo convierte en una alternativa interesante para quienes quieren un smartphone Samsung relativamente reciente sin tener que desembolsar una cantidad mucho mayor.

¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A37?

Uno de los puntos fuertes del Galaxy A37 es su pantalla. Samsung equipa este modelo con un panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución Full HD+ de 1080 x 2340 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, características que favorecen una experiencia más fluida al navegar, ver videos, jugar o utilizar redes sociales.

En el apartado fotográfico, el teléfono incorpora una configuración trasera de tres cámaras: un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 MP y un sensor de 5 MP. Además, la cámara principal cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS), una característica especialmente útil para conseguir fotografías más estables. Para selfies y videollamadas integra una cámara frontal de 12 MP.

Otro detalle interesante es que puede grabar video en resolución 4K a 30 cuadros por segundo, por lo que no se limita únicamente a las fotografías casuales.

128GB de almacenamiento y batería de 5,000 mAh

La versión de la oferta cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, capacidad suficiente para guardar aplicaciones, fotografías, videos y otros archivos de uso cotidiano. Samsung señala que, de los 128 GB, aproximadamente 105 GB están disponibles para el usuario después del espacio ocupado por el sistema y el software preinstalado.

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También destaca su batería de 5,000 mAh, con la que Samsung indica que el equipo puede alcanzar hasta 29 horas de reproducción de video. Esto lo convierte en un teléfono pensado para acompañar al usuario durante buena parte del día sin estar buscando constantemente un enchufe.

Además de la pantalla AMOLED y la cámara principal con estabilización óptica, el Galaxy A37 ofrece conectividad 5G, NFC, Bluetooth 5.3 y USB tipo C. También incorpora lector de huellas digitales y altavoces estéreo.