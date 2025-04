Cuando se activa el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México, muchas personas deben dejar su automóvil en casa, lo que puede complicar sus traslados diarios. Y si la calidad del aire empeora, entra en vigor el Doble Hoy No Circula, una medida de contingencia ambiental que afecta a más vehículos y durante más tiempo. Aunque la intención es clara —reducir la contaminación—, para quienes necesitan desplazarse, esto representa un verdadero reto.

Pero no todo está perdido. Existen alternativas de movilidad urbana que no solo cumplen con las reglas, sino que también son prácticas y hasta divertidas mientras tomes las medidas de seguridad necesarias. Desde bicicletas plegables hasta scooters eléctricos, te compartimos recomendaciones pensadas para hacer más fácil y rápido tu día, incluso cuando no puedes usar tu coche.

¿Cómo saber si el Hoy No Circula y el Doble Hoy No Circula aplican para ti?

El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos en días específicos, según el color del engomado y el último número de la placa. Aplica de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, estas son las indicaciones para el Hoy No Circula Foto: SEDEMA

Cuando hay una contingencia ambiental, se activa el Doble Hoy No Circula, extendiendo la restricción a más autos, y no debemos olvidar el Hoy No Circula Sabatino.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, estas son las indicaciones para el Hoy No Circula Sabatino Foto: SEDEMA

Si tu coche no puede salir, no todo está perdido: existen soluciones funcionales para llegar a tiempo a la oficina, escuela o compromisos sin depender del transporte público o taxis caros. Aquí te dejamos las mejores alternativas.

Opciones de movilidad urbana si no circulas

Schwinn Hinge Folding Bike

Una bici plegable ideal para quienes buscan movilidad práctica y sin complicaciones.

La Schwinn Hinge Folding Bike es perfecta para moverse por la ciudad sin depender del coche. Gracias a su diseño plegable, puedes llevarla en el metro o guardarla en el maletero de otro vehículo sin problema. Su marco de acero de paso bajo facilita el uso, incluso con ropa formal o de oficina.

Ventajas

Se pliega fácilmente para transportarla o guardarla

Incluye una bolsa de nailon para llevarla contigo

Llantas de 20” con buen agarre y pedaleo suave

Rejilla trasera y guardabarros incluidos

Puntos a considerar

Es de una sola velocidad, ideal para trayectos urbanos planos

Puede sentirse pesada si debes cargarla por tramos largos

HONEYWHALE S2 Scooter Eléctrico

Compacto, potente y con estilo. Perfecto para la jungla urbana.

Este scooter eléctrico tiene un diseño moderno, pedales con luz en 7 colores y un motor de 500W que te lleva a una velocidad de hasta 30 km/h. Es perfecto para quienes buscan eficiencia con un toque divertido. Además, su diseño plegable facilita guardarlo en casa o en la oficina.

Ventajas

Neumáticos sólidos que no requieren inflado

Sistema de doble freno y faro LED brillante

Cuatro velocidades y pantalla LCD

Puntos a considerar

Autonomía de 22 km; si tienes trayectos largos, quizá necesites cargarlo entre usos

No es apto para caminos empedrados o con muchas subidas

HONEYWHALE M2 Pro Scooter Eléctrico

Una opción más robusta, con Bluetooth y mejor amortiguación.

Si quieres un scooter con control total desde tu celular, el M2 Pro es para ti. Su app vía Bluetooth te permite revisar el estado del patín, y sus neumáticos inflables te dan un viaje mucho más cómodo. Tiene una velocidad máxima de 32 km/h, ideal para trayectos rápidos.

Ventajas

Mayor amortiguación gracias a las llantas inflables

Control por app y modo crucero

Mayor capacidad de batería

Puntos a considerar

Requiere inflado de llantas y mantenimiento básico

Autonomía similar al modelo S2

Recomendaciones Viales para Circular en la CDMX en Bicicleta y Scooter Eléctrico

Circular en bicicleta o scooter eléctrico en la Ciudad de México requiere no solo de un buen medio de transporte, sino también de un conocimiento básico de las reglas viales y buenas prácticas para tu seguridad y la de los demás. Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave:

Usa carriles y rutas designadas: Aprovecha los carriles exclusivos para bicicletas siempre que estén disponibles. La CDMX ha implementado diversas ciclovías para facilitar el desplazamiento de ciclistas y scooters eléctricos, lo que reduce los riesgos al compartir la carretera con vehículos motorizados. Respeta las señales de tránsito: Al igual que los autos, las bicicletas y los scooters deben respetar semáforos, señales de alto y demás regulaciones viales. Detente en los semáforos rojos y asegúrate de cruzar solo cuando la luz lo permita. Circular con precaución en cruces y avenidas transitadas: Las intersecciones suelen ser los puntos más conflictivos, así que mantén una velocidad moderada y permanece atento a las señales de los otros vehículos. Si te es posible, utiliza los pasos peatonales o cruza por donde haya semáforos para bicicletas. Visibilidad y equipo de protección: Usa chalecos reflectantes y asegúrate de tener luces frontales y traseras en tu bicicleta o scooter, especialmente si vas a circular de noche o en condiciones de poca luz. Un casco es esencial para proteger tu cabeza en caso de accidente. Mantén una velocidad adecuada: Tanto en bicicleta como en scooter eléctrico, es importante ajustar la velocidad a las condiciones del tráfico y del entorno. Evita sobrepasar a otros vehículos en calles muy transitadas y siempre cede el paso a los peatones. Estacionamiento adecuado: No estaciones tu bicicleta o scooter eléctrico de manera que obstruyas el paso de los peatones. Usa los estacionamientos o zonas designadas para ello y evita dejarlos en lugares donde puedan causar accidentes o bloquear el acceso.

Con estas recomendaciones viales, tu experiencia al moverte en bicicleta o scooter eléctrico será mucho más segura, eficiente y placentera, respetando las normativas de la ciudad y promoviendo una cultura de movilidad responsable.

Accesorios para una movilidad segura y eficiente

Lamicall Soporte Celular para Bicicleta o Scooter

No pierdas el rumbo ni tu celular.

Este soporte universal sujeta firmemente tu smartphone, incluso en caminos con baches. Compatible con casi todos los modelos y manillares, es ideal para usar apps de mapas o medir el desempeño en ruta.

Shinmax Casco con luz LED y visor magnético

Seguridad y visibilidad al máximo.

Un casco con visor UV, luz trasera recargable y correas reflectantes. Ideal para andar de noche o bajo el sol, sin perder de vista tu seguridad.

OIOSEN Luces LED para Bicicleta

Ilumina tu camino y hazte notar.

Con 1000 lúmenes de potencia, esta luz delantera te permite ver claramente y ser visto hasta 500 metros. Incluye luz trasera, varios modos y función de power bank.

Chaleco reflejante LZLRUN y VGEBY

Para que te vean a cualquier hora.

Dos opciones cómodas, ligeras y reflectantes. El primero tiene estilo urbano, mientras que el segundo es ajustable y con bolsillo frontal. Ambos aumentan tu seguridad en trayectos nocturnos.

Candado de Cable Hermex CB-12

Protege tu inversión.

Un cable de acero con cerradura que puedes usar tanto en bicicletas como en scooters. Es compacto, resistente y fácil de usar.

Porqué vale la pena invertir en una alternativa al auto

Durante los días de contingencia, el costo de moverse en Uber o en otros servicios de transporte privado puede superar fácilmente el gasto que implicaría utilizar una bicicleta plegable o un scooter eléctrico durante semanas.

Además, contar con una alternativa propia, como una bicicleta o un scooter, ofrece una mayor tranquilidad y comodidad, ya que te permite anticiparte a las restricciones del programa Hoy No Circula, incluso cuando se aplica sin previo aviso. No solo te ahorras el costo del transporte diario, sino que también te proporciona una opción más flexible y ecológica, perfecta para evitar el estrés de las contingencias vehiculares en la Ciudad de México.

¿Dónde comprar estas opciones?

Aquí te dejamos los enlaces a los productos recomendados:

La próxima vez que tu auto no circule por las restricciones ambientales, no lo veas como un obstáculo. Hay alternativas funcionales, económicas y hasta divertidas para moverte con libertad por la ciudad. Ya sea en una bici plegable o en un scooter eléctrico con luces LED, ahora tienes opciones para seguir adelante sin perder tiempo. ¡Haz que el Hoy No Circula no detenga tus planes!

Este artículo usa enlaces de afiliado, si realizas una compra es posible que recibamos una comisión.