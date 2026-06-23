Las ofertas del Prime Day 2026 continúan sorprendiendo a quienes buscan renovar sus dispositivos tecnológicos sin afectar demasiado su presupuesto.

En esta ocasión, Amazon México lanzó una atractiva promoción en la ASUS Vivobook 15, una laptop que destaca por su equilibrio entre rendimiento, diseño y precio, y que ahora puede adquirirse en $9,448.00.

Si necesitas una computadora para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia, esta oferta podría ser una de las más interesantes del evento.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Vivobook 15?

La ASUS Vivobook 15 se ha convertido en una de las opciones favoritas dentro de la gama media gracias a sus especificaciones y versatilidad para el uso diario.

Pantalla amplia para trabajar y entretenerte

Uno de los principales atractivos de este equipo es su pantalla de 15.6 pulgadas, que ofrece una experiencia cómoda para realizar tareas de oficina, tomar clases en línea, navegar por internet o disfrutar de tus series y películas favoritas.

Su diseño de marcos reducidos permite aprovechar mejor el espacio visual, brindando una apariencia moderna y elegante.

[Publicidad]

Rendimiento ideal para el día a día

La ASUS Vivobook 15 incorpora un procesador capaz de ejecutar múltiples tareas simultáneamente, permitiendo abrir varias pestañas del navegador, utilizar programas de productividad y gestionar videollamadas sin complicaciones.

Además, cuenta con memoria RAM y almacenamiento de estado sólido (SSD), una combinación que mejora significativamente la velocidad de arranque del sistema y la apertura de aplicaciones.

Ligera, práctica y lista para acompañarte

Gracias a su diseño delgado y peso contenido, esta laptop es una excelente alternativa para estudiantes, profesionistas y usuarios que necesitan llevar su equipo a diferentes lugares.

[Publicidad]

Su batería ofrece autonomía suficiente para afrontar largas jornadas de trabajo o estudio, mientras que la variedad de puertos facilita la conexión de periféricos, memorias USB, monitores externos y otros accesorios.