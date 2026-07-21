Descubre y Compra | 21-07-26 | 14:30 | Actualizada | 21-07-26 | 14:30 |

Si estás buscando un smartphone económico que cumpla con las tareas del día a día sin afectar tu bolsillo, esta promoción de Amazon México puede ser justo lo que necesitas.

El Lanix Alpha 6 se encuentra disponible en tan solo $2,999.05, gracias a un descuento especial que lo convierte en una de las opciones más accesibles para renovar tu celular.

Ideal para estudiantes, adultos mayores o quienes buscan un segundo dispositivo, este equipo ofrece un equilibrio entre precio y funcionalidades, además de los beneficios de comprar en Amazon México.

¿Qué ofrece el Lanix Alpha 6?

Aunque pertenece a la gama de entrada, el Lanix Alpha 6 integra características pensadas para el uso cotidiano:

  • Pantalla amplia para disfrutar videos, redes sociales y navegación web.
  • Procesador de ocho núcleos para realizar tareas básicas con fluidez.
  • Memoria RAM suficiente para ejecutar aplicaciones de mensajería, banca móvil y plataformas de entretenimiento.
  • Almacenamiento interno expandible mediante tarjeta microSD.
  • Cámara principal con funciones de inteligencia artificial para mejorar las fotografías.
  • Batería de larga duración para acompañarte durante toda la jornada.
  • Sistema operativo Android, compatible con las aplicaciones más populares.
Lanix Alpha 6

Lanix Alpha 6.

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Un celular ideal para el día a día

El Lanix Alpha 6 está pensado para quienes utilizan el teléfono principalmente para WhatsApp, Facebook, TikTok, llamadas, videollamadas, consultas en internet y reproducción de contenido multimedia.

También es una excelente opción para regalar a un familiar o como primer smartphone para jóvenes que comienzan a utilizar un dispositivo móvil.

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