Si estás buscando un smartphone económico que cumpla con las tareas del día a día sin afectar tu bolsillo, esta promoción de Amazon México puede ser justo lo que necesitas.

El Lanix Alpha 6 se encuentra disponible en tan solo $2,999.05, gracias a un descuento especial que lo convierte en una de las opciones más accesibles para renovar tu celular.

Ideal para estudiantes, adultos mayores o quienes buscan un segundo dispositivo, este equipo ofrece un equilibrio entre precio y funcionalidades, además de los beneficios de comprar en Amazon México.

¿Qué ofrece el Lanix Alpha 6?

Aunque pertenece a la gama de entrada, el Lanix Alpha 6 integra características pensadas para el uso cotidiano:

Pantalla amplia para disfrutar videos, redes sociales y navegación web.

Procesador de ocho núcleos para realizar tareas básicas con fluidez.

Memoria RAM suficiente para ejecutar aplicaciones de mensajería, banca móvil y plataformas de entretenimiento.

Almacenamiento interno expandible mediante tarjeta microSD.

Cámara principal con funciones de inteligencia artificial para mejorar las fotografías.

Batería de larga duración para acompañarte durante toda la jornada.

Sistema operativo Android, compatible con las aplicaciones más populares.

Un celular ideal para el día a día

El Lanix Alpha 6 está pensado para quienes utilizan el teléfono principalmente para WhatsApp, Facebook, TikTok, llamadas, videollamadas, consultas en internet y reproducción de contenido multimedia.

También es una excelente opción para regalar a un familiar o como primer smartphone para jóvenes que comienzan a utilizar un dispositivo móvil.