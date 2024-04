Yazmín Jáuregui, la mexicana que ignoró al machismo para triunfar en la UFC

El camino de Yazmin Jáuregui para llegar a las artes maciales mixtas y convertirse en uno de los nuevos rostros de la compañía más importante de MMA en el planeta no fue sencillo.

Nada sencillo.

El machismo fue el principal rival que la acompañó en el comienzo de su carrera deportiva, ya que pese a sus triunfos en la jaula tardó en vencerlo y siempre busca una revancha.

“Recuerdo muchos comentarios negativos en el nivel amateur y también en el profesional, comentarios de todo tipo, siempre tratando de desanimarme. Me decían, por ejemplo, que el físico que tenía no era de una mujer, que no me iba a poder desarrollar en el deporte”, compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Jáuregui, quien también sufrió de bullying en su vida escolar, añadió que con el paso de los años y ayuda profesional logró superar esa difícil etapa. “Creo que lo importante es ignorar los comentarios, la gente muchas veces no sabe de las dificultades que tienes que pasar en el día a día y no es amable”.

Las redes sociales, que pueden ser un arma de doble filo en cuestión de ataques, las ha sabido dominar: “Me encantan las redes sociales, pero eso no me afecta, disfruto lo que hago”.

La originaria de Rosarito, Baja California, y quien desde 2018 únicamente tiene una derrota, por 12 triunfos, dejó un mensaje a las mujeres y jóvenes que quieren iniciar un camino en las artes marciales mixtas. “No quiten el dedo del renglón, el deporte es difícil y puede tener muchos obstáculos en el camino, pero debes ser fuerte y trabajar con ello para salir adelante”. Nunca hay que dejar de “luchar por sus sueños, siéntanse orgullosas de todo el esfuerzo diario que hacen y cuando aprendan a defenderse, piensen que todo valió verdaderamente, la pena”.