Roberto “Piojo” Alvarado revela que por dinero aceptó jugar en Chivas

Roberto “Piojo” Alvarado, uno de los actuales referente de Guadalajara reveló en conversación con Miguel Ponce que en un principio no quiso formar parte del proyecto tapatío.

El atacante, fue honesto al mencionar que se sentía cómodo en la Ciudad de México y un factor fundamental para aceptar la propuesta de Chivas fue su importante salario.

Lee también Marco Fabián se sincera y revela que Jorge Vergara lo obligó a pedirle a la afición que "no lo abuchearan"

“Al principio la verdad no quería, ya tenía cuatro años en la Ciudad de México, me había ido bien. Hablaron conmigo y me dijeron: ‘Te va a ir mejor allá, económicamente, un cambio te hace bien’; ahí hablé con mi representante y pedí acelerar esto para ir a Chivas; después hablé con mi esposa y decidí que un cambio me venía bien y llegué a Chivas”

Lee también VIDEO: Fanáticos de Monterrey pisotean playera de Lionel Messi

Alvarado, quien se ha convertido en un líder en la plantilla de Fernando Gago, además compartió que han existido algunas posibilidades de ir a Europa, pero no han sido totalmente serias.

“Sí, me han dicho de propuestas en Europa, pero no sé si es cien por ciento real. Te puedo decir que vino tal equipo, pero no sé si es real; sé que en algún momento se puede dar”