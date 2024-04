José Saturnino Cardozo tunde al jugador mexicano: "No se entrena el doble"

Uno de las grandes incógnitas del futbol mexicano es el conocer la razón de la poca exportación de jugadores mexicanos a Europa, un problema que acusó recientemente Jaime Lozano tras su fracaso con la Selección Mexicana.

Y tema de conversación de la que habló un histórico de la Liga MX como José Saturnino Cardozo, quien en conversación con David Faitelson en TUDN, aseguró que todo a la falta de preparación del futbolista mexicano.

“No se entrena doble turno, los sudamericanos tiene más trabajo que el mexicano, no es que sea mejor, está mejor preparado y tiene más minutos de entrenamiento, aquí no se hace, no le gusta, en Sudamérica es normal porque ellos tienen que vender, acá nadie se preocupa de la 20, juegan poco”, mencionó.

En ese sentido, el 'Diablo Mayor' puso el ejemplo de los jugadores sudamericanos que rápidamente sale en búsqueda del sueño, mientras en México, existe poca costumbre de trabajar.

“Los europeos no son tontos, compran jugadores que realmente va a funcionar, los brasileños a los 16 años, la Sub-23 de Argentina están vendidos porque tienen visores, igual en Paraguay, Uruguay, pero trabajan para eso, ¿Por qué América no? Hay talento, el jugador es resistente, buena técnico, rápido, pero hay que hacerle acostumbrar a eso, pero luego se entrena poco", finalizó.