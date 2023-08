Willer Ditta manda una indirecta a Julián Quiñones; no piensa naturalizarse como mexicano

Ser mexicano no está en su mente. Por lo que, naturalizase, no pasará. En conferencia de prensa, Willer Ditta manifestó que cada jugador es libre de naturalizarse si es que se siente identificado con ese país.

Para el defensa de Cruz Azul, que Julián Quiñones prefiera vestirse de verde y olvidarse de Colombia, se dio porque llegó muy joven a México.

“La decisión de Quiñones es personal y seguro se siente identificado con México porque llegó desde muy joven acá y ojalá que le vaya bien en lo que le viene", expresó ante los medios.

¿Willer Ditta espera el llamado de Colombia?

El colombiano espera estar en forma, ganarse la titularidad, conseguir cosas importantes con Cruz Azul y ser tomado en cuenta por su selección.

“Espero que se me dé el llamado. Hasta ahora, no he tenido la oportunidad, pero tengo mucha ilusión en que en algún momento llegue”.

Willer Ditta reconoce que el nivel mostrado, hasta el momento, no le alcanza para ser tomado en cuenta, por lo que dejará todo en la cancha y el sábado, ante América, comenzará el desafío.

“Hasta ahora, no me ha alcanzado, así que tengo que concentrarme mucho más en Cruz Azul y seguro que tarde o temprano llegará”, confesó en conferencia de prensa.