Vinícius Jr. aplaude condena a racistas que lo ofendieron: “Es por todos los negros”

Este lunes, el Real Madrid anunció la condena que las autoridades españolas impusieron a tres jóvenes por “increpar, con gritos y gestos racistas,” a Vinícius Júnior.

Los lamentables ataques en contra del extremo brasileño se dieron cuando el conjunto merengue visitó al Valencia en Mestalla, en duelo correspondiente a la temporada 2022-23 de LaLiga.

En aquel compromiso, los dirigidos por Carlo Ancelotti perdieron, pero el resultado pasó a segundo plano luego de que el habilidoso jugador fuera expulsado y recibiera los insultos por partes de los acusados.

Luego de darse a conocer que la sanción para los aficionados de los Murciélagos, Vini no dudó en aplaudirla y aseguró que continuará con su causa para erradicar la discriminación.

“Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es por todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar”, publicó.

El “siete” del Real Madrid también aprovechó para agradecer a La Casa Blanca y a LaLiga por todo el apoyo que le brindaron y manifestó que seguirá peleando contra los racistas porque todavía hay “más por venir”.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente jugar al fútbol. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas”, sentenció.