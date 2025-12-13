VIDEO: Stephen Curry sorprende con espectacular canasta fuera de la duela

Stephen Curry no deja de sorprender a propios y extraños con su impresionante talento sobre la duela.

Sin embargo, en esta ocasión, el jugador de los Warriors se robó los reflectores fuera de la duela.

El medallista olímpico en París 2024 logró una espectacular canasta desde el túnel de los vestidores, durante el calentamiento previo al juego entre Golden State y Minnesota.

Steph tomó el baló y con su mano derecha lo lanzó en dirección hacia el tablero y lo colocó exactamente en la red.

Lee También Fórmula 1, FIA y las 11 escuderías firman el noveno Acuerdo de la Concordia

Caber resaltar, desde el punto en el que se colocó, el tiro que estaba por intentar era todavía más larga que la longitud de la propia cancha.

Por su puesto, el Chase Center de San Francisco explotó de emoción tras la genialidad de Stephen Curry.

De inmediato, Stephen Curry salió corriendo rumbo al túnel para celebrar la hazaña que había conseguido.

Lee También NFL: Los Falcons sorprenden y vencen a los Bucs en el inicio de la Semana 15

La propia cuenta oficial de la NBA publicó el video con el siguiente mensaje: ¿En serio? Parece que está listo para su regreso a la alineación. Irreal.

STEPHEN CURRY ARE YOU SERIOUS???



Looks like he's ready for his return to the lineup 🤯



(via @warriors) pic.twitter.com/MWuYYdKVXF — NBA (@NBA) December 13, 2025

Efectivamente, el basquetbolista volvió a jugar luego de una ausencia de cinco partidos, debido a una contusión en el cuádriceps izquierdo y una distensión muscular.

A pesar de la derrota (120-127) de los Warriors ante Timberwolves, Stephen Curry destacó al conseguir 39 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.