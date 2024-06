VIDEO: Rubens Sambueza reveló la particular cláusula que pone el Toluca para contratar a sus jugadores

Hace unos días, el futbolista argentino Rubens Sambueza fue invitado especial del podcast 'La Capitana', conducido por Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado. Allí, el exfutbolista del Toluca confesó la particular cláusula que pone la directiva escarlata para firmar a sus nuevos refuerzos.

"En el contrato decía que no me podía quedar a vivir en México ni en Santa Fe, que queda cerca de Toluca. Tenía que vivir sí o sí en Toluca es un contrato que ponía el club porque sabemos que el tema de la Marquesa y la carretera es peligroso y venir en la mañana, con neblina y en invierno, es peligroso y no valía la pena. Los años que viví en Toluca la pasé muy bien y disfruté" confesó Rubens.

Quien fuera uno de los grandes ídolos del América en la época moderna, defendió la camiseta de los Diablos por cinco años, donde llegó a una final de Liga MX y otra de Copa MX, las dos perdidas contra Santos Laguna y Necaxa, respectivamente.

