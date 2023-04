Guadalajara sumó este sábado ante León tres unidades fundamentales en sus aspiraciones en el Clausura 2023 de la Liga MX, una situación que alegró al técnico rojiblanco Veljko Paunović, quien aprovechó el júbilo para dejarle un mensaje al entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca.

El entrenador tapatío, quien hace unos días había mencionado que no estaría dispuesto a prestar a sus jugadores al Tricolor, pensando en encontrar el mejor ritmo para la liguilla, ahora aseguró que todo su plantel podría representar al futbol mexicano ante Estados Unidos.

"Después de esta actuación (contra León), pienso que tiene que ir todo Chivas a jugar contra Estados Unidos", mencionó el estratega que igualó la marca de puntos hecha por Matías Almeida.

Lee también Jesús Hernández, el 'desconocido' delantero mexicano que suma ocho goles en España

Paunović, agregó que su equipo mantiene los pies en la tierra y seguirá por el mismo camino para alcanzar los objetivos.

"Pero que quede claro, no hemos ganado nada, quedan dos partidos importantes, dos pasos para confirmar una temporada con una mejora importante, sabemos que esto es futbol y no hay nada hecho, por lo tanto no nos vamos a precipitar, ni adelantar”, finalizó.