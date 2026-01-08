La Supercopa de España regresa a la actividad este jueves en busca de sus finalistas de la edición 2026 y ofrece a los fanáticos un duelo de pronóstico reservado.

Luego de arduas fases de eliminación, el emblemático torneo ibérico presenta una nueva edición del derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes se enfrentarán en la fase de semifinales.

El juego se realizará en Yeda, Arabia Saudita, y muestra al combinado de Xabi Alonso como favorito, después de derrotar con superioridad (5-1) al Betis en la Liga, resultado que devolvió la confianza a la afición y colocó al equipo blanco a cuatro puntos del FC Barcelona.

Por otro lado, el Atlético de Madrid, que marcha cuarto en la campaña con 38 unidades, espera recobrar la memoria tras empatar (1-1) ante la Real Sociedad.

El ganador del duelo podrá acceder al juego por el título, un lugar en el que ya se encuentra el FC Barcelona, que hace unas horas derrotó con autoridad (5-0) al Athletic Club, con una destacada actuación de Raphinha.

