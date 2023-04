Sin Alejandro Zendejas, Estados Unidos da a conocer su lista para enfrentar a México

La fractura en la nariz que sufrió durante el partido del sábado ante el Monterrey, le costó a Alejandro Zendejas no jugar por primera vez ante la Selección Mexicana.

El combinado de Estados Unidos dio a conocer su lista de 23 convocados para el partido del miércoles ante el Tricolor, en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, y el volante del América no aparece, pese a que formó parte del grupo que disputó en marzo los últimos dos partidos de la fase de grupos en la Nations League.

Aunque no se hizo oficial que se deba a la fractura de nariz, ha trascendido que las Águilas preferían que no viajara para que no se expusiera.

Con una base de futbolistas que milita en clubes de la Major League Soccer, Estados Unidos busca alargar la racha de cuatro partidos sin perder (tres victorias y un empate) que tiene frente a su acérrimo rival.

¿Quiénes son los jugadores más destacados?

El volante DeAndre Yedlin, quien milita en el Inter Miami, es el futbolista de esta lista que tiene más partidos en el conjunto estadounidense. Ha disputado 77.

Hay otros tres que tienen por lo menos medio centenar de apariciones con el combinado estadounidense. El volante Kellyn Acosta, del Los Ángeles FC, tiene 57; el delantero Jordan Morris, de los Sounders de Seattle, suma 51; mientras que el atacante Paul Arriola, del FC Dallas y ex de los Xoloitzcuintles de Tijuana, acumula 50.

Otro nombre que destaca es el del lateral derecho Segiño Dest, quien pertenece al Milan.

