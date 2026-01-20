Sergio Bueno regresa a la Liga MX como nuevo director técnico del Mazatlán

Más Información

Este martes el experimentado entrenador mexicano, , fue anunciado como nuevo director técnico del Mazatlán, en lo que será su club número 16 como estratega.

El pésimo arranque de los Cañoneros en el Clausura 2026, con tres derrotas consecutivas, llevó a la directiva a tomar la decisión de destituir a Christian Ramírez y apostar por este nuevo proyecto.

“Sergio Bueno cuenta con una amplia trayectoria dirigiendo a diversos clubes de Primera División, en los cuales ha demostrado su liderazgo, seriedad y profesionalismo, mismos que requiere nuestra Institución ante la alta exigencia deportiva del balompié mexicano. Como parte de su Cuerpo Técnico se integrarán René Isidoro García (Auxiliar Técnico) y Alberto Pedraza (Preparador Físico)”, informó Mazatlán con un comunicado en redes sociales.

Dentro de su extenso currículum, Sergio Bueno puede presumir haber dirigido a equipos como Santos Laguna, León, Atlas, Necaxa, Cruz Azul y Atlante, equipo que tomará el lugar de los Cañoneros en Primera División.

El debut de Bueno en el banquillo cañonero será el sábado 31 de enero en el estadio Jalisco cuando visite a uno de sus exequipos, los rojinegros del Atlas.

