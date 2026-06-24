La Selección Nacional regresa al Estadio Ciudad de México. Ya con boleto para la siguiente ronda en el Mundial 2026, el conjunto tricolor vuelve en busca de hacer historia.

Terminar con tres victorias “no es algo que me quite el sueño”, dice Javier Aguirre. Es importante finalizar en la cima, de forma invicta, pero no es el gran objetivo.

Luego de las victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, el Tricolor se mide esta noche a República Checa, su última prueba en esta fase de grupos, y la República Mexicana podría vibrar de nuevo.

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“Es en nuestra casa, en nuestro México, con el favor de la gente, la energía que nos da. Es importante cerrar bien la fase de grupos, no vamos a regalar nada”, declaró el entrenador nacional.

Lo que haga México esta noche sólo servirá para alimentar la ilusión y la estadística. Ya nada le quitará el liderato del Grupo A, por lo que no saldrá de la Ciudad de México sino hasta un hipotético y esperado duelo de cuartos de final.

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“Era muy importante, era el objetivo primario ser el primero de grupo. Ya lo dijimos, continuar un partido más en casa y seguir aquí sería fantástico, entendiendo que vamos paso a paso, pero era importante”, agregó el técnico.

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Raúl Jiménez se mantendrá como el eje del ataque. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Aguirre realizará modificaciones considerables para el choque de esta noche, en el que el único descartado es Brian Gutiérrez, para cuidar la tarjeta amarilla que tiene, y la gran incógnita es si Guillermo Ochoa jugará frente a su gente.

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El Vasco observará más piezas. Son cuatro los futbolistas que no han tenido minutos y algunos podrían aparecer: Guillermo Martínez, Mateo Chávez y Ochoa, además de Carlos Acevedo.

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