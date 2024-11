Santiago Giménez tras anotarle al Manchester City en la Champions League: ¡Viva México!

Santiago Giménez reapareció este martes en una cancha de futbol, luego de 64 días sin actividad por la lesión que lo dejó fuera desde el mes de septiembre.

El delantero mexicano jugó algunos minutos en el duelo entre el Manchester City y el Feyenoord, de la Jornada 5 de la UEFA Champions League, suficientes para hacer gol y de paso, ayudar a su equipo a igualar el marcador en su visita a Inglaterra.

"Primero, obviamente ¡Viva México, aquí y donde sea! Fueron muchas sensaciones, sobre todo de felicidad, porque como decía antes, este es el resultado de un gran proceso que tuvimos en la lesión, tanto mental como espiritual, como físico. El hecho de que el club me haya permitido ir a México a recuperarme las primeras dos semanas habla de lo abiertos que son y todo el tiempo estuvieron al pendiente de mí. El staff también estoy sumamente agradecido con ellos. Se hizo un buen trabajo y ese resultado. Obviamente, tengo que seguir trabajando para que no haya otra lesión. Seguimos adelante, como equipo y como grupo para seguir sumando puntos", expuso el atacante en charla con TNT Sports al finalizar el encuentro de la Liga de Campeones, que dejó un emocionante 3-3.

Santi se mostró feliz de jugar por primera vez en Inglaterra, algo que ve como un logro: "Sí, es mi primera vez jugando en Inglaterra, y la verdad es que es un sueño. Cada vez que llegas a un lugar nuevo, a veces volteo atrás y me pregunto: ¿cómo estoy acá, no? Al final, los sueños se cumplen; solo hay que trabajar duro, tener mucha fe, y, obviamente, la fe viene con obras y acciones; entonces hay que trabajar duro y cada vez que logro algo nuevo, es como ¡wow!".

Giménez fue captado tomando fotos del estadio del Manchester City, un momento que describió así: "Simplemente estaba disfrutando el presente, el momento. Para mí, lo más importante es salir de las malas porque cuando estás en las buenas es fácil, pero en las malas es lo bueno".

Los sueños a futuro de Santiago Giménez

Santi Giménez, en esa misma charla, aseguró que aún tiene pendientes una buena cantidad de sueños:

"Pues tengo muchos sueños pendientes. Obviamente no conozco el futuro, pero sé que Dios me guiará hacia el mejor camino y simplemente dejo que se haga su voluntad y yo me preparo para todo", finalizó.