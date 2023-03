Ronaldo Cisneros admira al atlista Julio Furch: "Es un modelo a seguir"

Previo al Clásico Nacional ante el América, el futbolista Alexis Vega declaró que, si Chivas no lo tuviera entre sus planes y América le pusiera una oferta sobre la mesa, la tomaría siempre y cuando no tuviera alguna otra opción relacionada a la Liga MX o fuera de ella, lo cual no fue bien visto por la afición de Chivas.

Por otra parte, de cara al Clásico Tapatío, Ronaldo Cisneros alabó al delantero del Atlas: Julio Furch. En redes sociales, sus palabras han generado un malestar, especialmente por referirse así sobre el rival del equipo rojiblanco. Sin embargo, el centro delantero del Rebaño precisó que Furch “es un modelo a seguir, me tocó de compañero cuando estaba joven en el primer equipo (Santos)”.

Cisneros indicó que “obviamente que lo sigo, lo admiro y he seguido su carrera desde hace mucho, obviamente que le deseo lo mejor, él lo sabe”.

Y es que, cuando tiene oportunidad, Cisneros declaró que está al pendiente de lo que hace con el Atlas. Esto, para buscar aprenderle algo de sus movimientos, cómo genera espacios, jala la marca para darle opción a otro compañero que entre mejor, etcétera.

“La verdad que es un gran delantero. Siempre lo sigo. Siempre trato de ver sus partidos. Trato de ver cómo se mueve. Es un delantero fuerte, se mueve muy bien de espaldas y es muy inteligente para moverse”, sentenció el futbolista.