Robin, el luchador que con pincel, enfrentó las dificultades elaborando alcancías

En medio de la incertidumbre que trajo la pandemia de Covid-19 años atrás, Robin, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), descubrió que su fuerza no solo estaba en el cuadrilátero.

Con pinceles en mano y pintura de muchos colores, el integrante de la dinastía Alvarado transformó su ingenio en una fuente de sustento al crear alcancías que posteriormente ponía a la venta.

Las figuras, inspiradas en sus compañeros dentro de la lucha libre, se convirtieron en un símbolo de resistencia y solidaridad, y tuvieron gran impulso en sus redes sociales, plataformas donde vendía cada pieza de colección a sus fieles seguidores.

"En pandemia no teníamos luchas, entrenamientos ni salidas, entonces teníamos que buscar recursos. Un día, en el Mercado de Sonora, vi un luchador de yeso y me lo llevé a casa. Con ayuda de mi esposa hice tres alcancías, las subí a redes sociales y se vendieron rápido", mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Estas son las piezas que elaboraba y vendía mediante redes sociales. Foto: Especial

El enmascarado expresó su agradecimiento a otros gladiadores, quienes con pedidos personalizados lo impulsaron a continuar con su emprendimiento. Añadió que antes de la lucha libre fue comerciante en Tepito, lo que le dio experiencia para los negocios.

"Me dio de comer por mucho tiempo, y a varios compañeros les gustó. Luchadores como Stuka y Mephisto me pidieron y les fabriqué cantidades grandes. Soy una persona que disfruta moverse; en su tiempo tuve puestos de ropa en Tepito", recordó.

Con esa etapa superada y enfocado en sus retos como esteta, Robin agradeció a la gente por voltear a verlo en un momento difícil y darle la mano para obtener recursos económicos, lo que ahora lo tomo como una motivación cuando entra al cuadrilátero.

"Mucha gente me apoyó de México y Estados Unidos, me queda agradecerles que compraron el producto. Fue una motivación para varios, no olvidaré las tardes de trabajo con mi esposa; hicimos un buen equipo y a mucha gente feliz", sentenció.