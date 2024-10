Ricardo Peláez aconseja a Amaury Vergara que Chivas mejor se quede sin director técnico

Chivas recuperó la memoria futbolística que había perdido por distintos factores y logró regresar a la senda del triunfo contra el Pachuca.

El Rebaño derrotó (0-2) a los Tuzos en el Estadio Hidalgo con anotaciones de Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda.

La victoria en el inmueble hidalguense marcó el debut oficial de Arturo Ortega como director técnico rojiblanco en sustitución de Fernando Gago.

De esta manera, Chivas rompió su racha de tres jornadas consecutivas sin poder sumar de tres y mantiene viva la esperanza de clasificar a la Liguilla de manera directa.

Tras el triunfo del Rebaño, los comentarios positivos en las mesas de análisis no se hicieron esperar, sobre todo por la inestabilidad que arrastraba en los últimos días.

Por tal motivo, Ricardo Peláez decidió compartir su opinión al respecto y aprovechó para mandarle un sorpresivo mensaje al propietario de la institución rojiblanca: Amaury Vergara.

“Chivas no tiene técnico ni director deportivo, pues que así se queden, que no traigan ni a técnico ni a director deportivo. [Así] ganaron, llegaron dos veces y metieron dos goles; el rival llegó 12 veces y no metió gol. Entonces no veo mal que Chivas se quede así”, sentenció el analista de ESPN.

Ricardo Peláez señaló que el Rebaño merece quedarse con la primera posición del Power Ranking de Futbol Picante, como el mejor equipo de la Jornada 12 del Apertura 2024.