Renata Zarazúa vivió un año "inolvidable" por participar en los 4 Grand Slams

Mérida.— Los que integran el Grand Slam son los certámenes que todos los tenistas anhelan jugar. La mexicana Renata Zarazúa logró participar en los cuatro durante este año y consideró que es una hazaña.

“Fue un año muy bonito, viví emociones que no había tenido en algún otro”, expresó la raqueta tricolor, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Lo hecho por Zarazúa significó romper una racha de 29 años sin ver a alguna mexicana competir en todos los Majors del calendario. La última fue Angélica Gavaldón, en 1995, por lo que toma mayor relevancia.

Su participación se resume en acceder al cuadro principal del Australian Open y Wimbledon desde la qualy; en ambos se despidió en la primera ronda. En Roland Garros, las bajas le permitieron entrar, pero sólo jugó un duelo, mientras que en el US Open avanzó hasta la segunda ronda, por lo que es autocrítica con su desempeño en la cancha.

“En Roland Garros no jugué nada bien, me sentí muy perdida... No me gustó mucho”, expresó.

Mientras que recuerda con cariño “al US Open. Después [entre mis favoritos] está el Australian Open y luego Wimbledon, el cual fue una experiencia increíble jugarlo”.

A esto se suman los dos títulos ITF que conquistó en los últimos meses, a los que les da un valor especial por la complejidad que implican.

“Ganar un torneo es muy difícil, por todo lo que tienes que vivir cada día. Es retarte en la cancha a diario y sin duda ganar me ha generado muchas sonrisas”, puntualizó.

Actualmente, Renata está en el sitio 59 del ranking WTA. Es su mejor posición y le da crédito a la actitud con la que salta a la cancha.

