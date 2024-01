Renata Zarazúa buscará competir en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos de París 2024

El inicio de la temporada 2024 para Renata Zarazúa se resume en hacer historia para México al acceder al cuadro principal del Australian Open por sus victorias en qualys, lo que significó romper una sequía de 24 años sin participación tricolor femenil -en singles- en el primer Grand Slam del año, este resultado afirmó que es producto de ser "disciplinada y dedicada, mi actitud y mi forma positiva de pensar ha sido la clave".

Para los meses siguientes, la mexicana tiene claro sus objetivos. Curiosamente, ambos en Francia: se trata de participar en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Me encantaría que me fuera bien en Roland Garros, es una superficie que me gusta mucho y donde me puede ir bien, también mi meta es calificar a París con Giuliana Olmos, siento que este año es mi oportunidad y ojalá lo pueda lograr", indicó la capitalina.

Justamente, tras finalizar el Grand Slam en la arcilla francesa, se hace el cierre de ranking para calificar a la justa veraniega, por lo que Zarazúa espera "mantener mi ranking (97) o subir un poco más, para tener mayores posibilidades".

Al respecto de estar dentro del top 100 de la WTA, Renata indicó que "es un sueño que tenía de hace mucho, es una motivación grande para tener fuerza todo el año y la temporada".

La tenista de 26 años de edad reconoció que, para seguir en ascenso, debe mejorar el cierre de los juegos porque es su punto débil.

"Lo que me pasa es que juego mucho con el marcador y eso me juega en contra, (cerrar los partidos) no es mi fuerte y es algo que debo mejorar", explicó.

Por ello, en su plan de trabajo está "jugar torneos menores, te ayuda para la confianza y si quieres llegar a ser top 30 o 50 tienes que jugar contra los mejores así que (también quiero jugar) los torneos grandes como Indian Wells, para ganar partidos, ya estoy preparada para eso".

Zarazúa puntualizó que, en los dos últimos años, maduró y logró un gran trabajo mental, así que no descarta que en este 2024 buscará competir en los otros tres Grand Slams de la temporada.

"Me encantaría, ahorita por mi ranking entraría -director- al Main Draw, pero si estoy en qualy en Roland Garros y Wimbledon, es una meta, es lo más difícil porque debes estar bien física y mentalmente bien", aseveró Renata.