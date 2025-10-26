Real Madrid vs Barcelona, por la cima en la Liga de España

Madrid.— Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. El duelo de los dos jugadores del momento en España. Los grandes referentes actuales de Real Madrid y Barcelona. Herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un enfrentamiento de rivalidad eterna que aterriza en el Santiago Bernabéu.

Pulso por el liderato.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer clásico a los mandos del Real Madrid del tolosarra, vencedor de todo salvo de los dueños señalados —goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en La Liga—, frente al poderoso primer año del alemán, ganador de cada uno de los cuatro enfrentamientos contra el Real Madrid la pasada temporada que impulsaron el final de la segunda etapa de Carlo Ancelotti.

Con un referente que acapara los focos: Kylian Mbappé. Autor de 15 goles en 12 partidos, llega al clásico tras ver cortada contra la Juventus su racha de ocho encuentros consecutivos marcando. Instalado en el mejor arranque de su carrera, solamente se quedó sin marcar en dos citas del curso.

Lamine Yamal no está al 100. El de Rocafonda, con unas afectaciones en el pubis, no acaba de estar a su mejor nivel y sufre en cada partido desde que ha regresado. Por esto, el Barça tendrá que encomendarse a la magia de Pedri, al momento de forma de Fermín López y a los goles de Marcus Rashford. Pero, aunque no esté a su mejor nivel, Lamine Yamal es siempre desequilibrante. EFE