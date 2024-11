Raúl Jiménez, cada vez más cerca de "robarle" un récord al Chicharito

Uno de los futbolistas mexicanos con mejor presente es el delantero del Fulham, Raúl Jiménez, que lleva 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos de la Premier League esta temporada y 1 gol en la EFL Cup. Después de su problemático final con el Wolverhampton, el canterano del América volvió a brillar en la que para muchos es la mejor liga del mundo y además, está cerca de romper un récord de Javier 'Chicharito' Hernández.

Con 51 goles en el futbol inglés, Jiménez sueña con superar la marca del actual delantero de Chivas como el mexicano con más anotaciones en la Premier.

El récord le corresponde a Chicharito con 53 goles, distribuidos en 37 anotaciones con la camiseta del Manchester United y 16 con la del West Ham United.

“Sería un gran orgullo convertirme en esa persona, en ese jugador con más goles en la Premier League, es el fruto de todo el trabajo de estos años en Inglaterra” declaró Jiménez en entrevista con TUDN sobre la posibilidad de romper el récord.

Además, reflexionó sobre su gran trayectoria en el futbol europeo, donde jugó en equipos como el Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y actualmente en el Fulham.

“Chingarle día a día, rifarse para estar aquí, no es nada fácil. Primero al principio me vine joven, dejando a la familia, mi primera experiencia viviendo solo, llegar a un equipo donde no tuve la continuidad que me hubiera gustado, nunca darme por vencido, seguir adelante, buscando otras opciones, con ofertas de otros lados. Siempre he tenido muy claro cuáles son mis prioridades y objetivos, estoy contento por cada decisión que he tomado, sí es difícil por lo que uno vive, por lo que uno pasa pero afortunadamente he tomado grandes decisiones en mi carrera y creo que todas han sido para mi beneficio y quiero seguir así”.

En cuanto al palmarés de cada uno, Jiménez ganó siete títulos en el viejo continente, los mismos que Chicharito, quien puede presumir un Mundial de Clubes y una Europa League.

