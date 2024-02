Rafa Nadal reconoce que "Novak Djokovic es el mejor de la historia"

Una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte tiene a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer como protagonistas. El 'Big Three' compitió durante años por ver quién conquistaba más trofeos de Grand Slam en la ATP y dividieron la opinión pública por definir quién es el mejor.

Este jueves, el tenista español compartió su opinión y reconoció que el serbio es "el mejor de la historia".

"La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está otra vez preparado para competir al cien por cien y por eso es el que ha conseguido más en toda la historia de nuestro deporte" declaró en entrevista con El Objetivo.

Ante la pregunta de Ana Pastor sobre si Djokovic es el mejor de la historia, Nadal respondió: "Para mí sí. De lo que yo he visto, yo nunca he tenido ningún ego para sentir cosas que no siento. Podría hablar de las lesiones pero él ha tenido mejor cuerpo que el mío y eso también cuenta" agregó.

Rafa Nadal no duda en reconocer a Novak Djokovic como el mejor de la historia…🎾🔥pic.twitter.com/X8rCKbSgnw — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) February 15, 2024

LA LISTA DE CAMPEONATOS DEL BIG THREE EN GRAND SLAMS

1. Novak Djokovic (24)

2. Rafael Nadal (22)

3. Roger Federer (20)

