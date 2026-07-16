Entre mudanzas y el distanciamiento de la Primera División, el Atlante comenzó a perder la numerosa afición que tuvo, pero —en su regreso al máximo circuito— busca atraer a nuevos seguidores, para revitalizar la sangre azulgrana que aún bombea en la Ciudad de México.

“Hubo un modelo que se va a retomar, un modelo de los 80, cuando el Atlante fue adquirido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que se hizo, en ese entonces, cuando eran delegaciones, fue formar una escuela del Atlante o crear una escuela en cada una de las delegaciones. Y eso funcionó muy bien; no solamente generó afición, sino que salieron varios futbolistas”, detalló Félix Fernández, exjugador de los Potros de Hierro.

Buscar ganar afición frente a clubes como el Guadalajara, el América, los Pumas y el Cruz Azul, luce como una tarea compleja, pero no se pierde la fe en encontrar motivos para meterse en el corazón de quienes aún no tienen afición por algún equipo.

“También hay que acudir a esta gente que no tiene preferencia por algún equipo y traerlos al estadio para que vengan a vivir la experiencia. En el Banorte se piensa hacer una experiencia más allá de lo que es el partido, antes de los juegos, en un horario de los viernes por la noche, para que la gente se sienta atraída, que pueda participar, que tenga dinámicas, que pueda conocer incluso a los futbolistas”, reveló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.