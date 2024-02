Previo al Super Bowl, los 49ers entrenan en campo impropio

Las Vegas.— Los 49ers de San Francisco han tenido días intensos de entrenamiento, y no sólo por el plan de juego que preparan para el domingo en el Super Bowl LVIII, también porque las instalaciones que les otorgaron se han vuelto un nuevo obstáculo para el equipo.

Los Niners fueron ubicados en el Fertita Football Complex de la Universidad de Las Vegas, Nevada (UNLV), pero durante el recorrido notaron una amarga particularidad en la cancha.

Los 49ers estaban preocupados por la suavidad de los campos de práctica en la UNLV, que tienen una capa de césped natural sobre la superficie de pasto artificial, detalle que generó incomodidad en miembros del plantel.

Mientras tanto, al ser los locales administrativos, los Chiefs de Kansas City entrenan en el complejo deportivo perteneciente a los Raiders de Las Vegas, cuyas instalaciones constan de más de 12 mil metros cuadrados y tienen todas las comodidades que se requieren.

Ante eso, el head coach Kyle Shanahan aseguró que no permite que el equipo se distraiga con eso, así que se esfuerza solamente en “seguir afilando nuestra hacha.

“Cada uno tiene sus preferencias y desearía que las cosas fueran mejor, pero ya no nos ocuparemos del campo, es lo que es”, reconoció.

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el hotel Mandalay Bay, el presidente de la NFLPA (Asociación de Jugadores), J. C. Tretter, cuestionó la medida de colocar a los 49ers en ese campo.“Cuando se coloca césped natural sobre un campo artificial, se pone antes una cubierta de plástico duro. Tengo entendido que eso no es lo que pasó. Reproducible no es lo mismo que alta calidad”, detalló.