Presos disfrutan libertad en el Tazón Intercentros

Sus uniformes podrían simular un juego entre Commanders y Panthers de la NFL, pero no, son los Renos del Reclusorio Norte y los Perros de Santa Martha jugándose la vida en la final del Primer Tazón Intercentros Penitenciarios, en el Preventivo Varonil de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Protecciones y uniformes rotos, un césped maltratado, apodos en lugar de apellidos en sus dorsales, pero con una alegría inigualable. Probablemente, el resultado fue lo de menos si disputaron la final de eso que “los hace sentir libres”, ante sus familias

Los Renos, locales en el duelo por el título, conquistaron el certamen tras imponerse 14-8 a unos Perros que por primera vez salieron del penal de Santa Martha.

En sus dorsales lucieron apodos en vez de nombres, y al final, el We are the champions los acompañó. Fotos: Carlos Mejía / El Universal

El Chucky fue “bautizado” así desde que era un niño, sus travesuras y energía lo relacionaron con el famoso muñeco diabólico. Creció y el apodo y esa energía lo siguen acompañando; ayer dio una muestra de lo que es capaz y se fue como el MVP del partido.

“Haciendo esto, lo que nos gusta, nos sentimos libres. Un coach me dijo hace tiempo que ‘como juegues el americano, juegas en la vida’… Quiero seguir siendo aferrado siempre”, declaró el Jugador Más Valioso.

We are the champions, el famoso himno de Queen, sonó como si fuera el Super Bowl... El escenario es muy diferente, pero los sueños son igual de grandes.

“Aún desde aquí, quiero ser un ejemplo para mis hijos. No hay que dejar de luchar”, declaró el Cejas, de los Perros.