Periodista argentino ataca a la Selección Mexicana: "Son un rejunte de mariachis"

El doloroso descalabro de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la Concacaf Nations League causó importante repercusiones y comentarios negativos para Diego Cocca y sus dirigidos.

Llegando incluso a otras partes del mundo como Argentina, país en el que el periodista Pablo Carrozza se lanzó contra el Tricolor, mostrando su incredulidad por tan mala representación.

"¿Cómo puede ser que haya 200 millones de mexicanos en todo el mundo y no puedan encontrar 11 jugadores buenos para armar una selección decente? La paliza que se acaba de comer con USA es para desafiliarlos de la FIFA. Son un rejunte de mariachis en pedo en un quince", escribió el periodista en redes sociales.

La opinión de Carrozza no se detuvo e incluso consideró que México debería agradecer competir ante equipo de bajo nivel en Concacaf y no con sudamerica, agregando que no existe el futbol mexicano.

"El problema no es que los mexicanos sean históricamente horribles jugando a la pelota. El problema es que se creen buenos, y que están capacitados para sentarse a la mesa de los equipos de sudamérica. No existen. Que agradezcan que compiten contra islas del caribe", finalizó Carrozza.