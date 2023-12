La People’s League un proyecto con Amor

Romper las reglas es su filosofía. Dejar atrás lo establecido y modernizar lo viejo, para que nuevas generaciones se interesen en el deporte. Amor FC es el nombre del equipo de Roberto Martínez y Jacobo Wong, creadores de contenido que se suman al nuevo proyecto llamado “La People’s League”.

Contar historias, tener nombres de equipos divertidos, que la gente conozca a los jugadores, que creen sus propias canciones y que las reglas cambien constantemente, serán el detonante para que este proyecto tenga éxito, así lo consideran estos creadores de contenido.

“Podemos romper las reglas y hacer cosas que no se están haciendo actualmente en el futbol, como crear contenido divertido y presentar a los jugadores. No puedo pensar la última vez que un equipo me dijo: ‘Mira, este es el jugador’. Hay demasiados fans que nada más no los introducen a los equipos, pero porque los mismos clubes esperan que tú ya estés enterado porque alguna vez en alguna conferencia de prensa ya se anunció a “X” o “Y” jugador, y nosotros vamos a hacer las cosas diferentes”, señaló Wong, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Por su parte, Martínez añadió que nutrir a “La People’s League” con estas herramientas le da un plus a la gente.